https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009226162.html
Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США
Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США - РИА Новости, 04.04.2025
Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США
Самый лучший способ побороть дезинформацию об отношениях России и США - это прямой диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:17:00+03:00
2025-04-04T00:17:00+03:00
2025-04-04T09:09:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Самый лучший способ побороть дезинформацию об отношениях России и США - это прямой диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В ходе общения с журналистами в Вашингтоне он отметил, что много людей заинтересованы в том, чтобы не дать отношениям России и США развиться, фактически развернута скоординированная кампания в СМИ. "Но самый лучший способ побороть эту дезинформацию - это прямой диалог", - заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что прямой диалог позволяет ничего не искажать, а наоборот - очень четко обсуждать ключевые вопросы.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США
Глава РФПИ Дмитриев назвал прямой диалог лучшим способом побороть дезинформацию