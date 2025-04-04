https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009226162.html

Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США

Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США - РИА Новости, 04.04.2025

Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США

Самый лучший способ побороть дезинформацию об отношениях России и США - это прямой диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T00:17:00+03:00

2025-04-04T00:17:00+03:00

2025-04-04T09:09:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Самый лучший способ побороть дезинформацию об отношениях России и США - это прямой диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В ходе общения с журналистами в Вашингтоне он отметил, что много людей заинтересованы в том, чтобы не дать отношениям России и США развиться, фактически развернута скоординированная кампания в СМИ. "Но самый лучший способ побороть эту дезинформацию - это прямой диалог", - заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что прямой диалог позволяет ничего не искажать, а наоборот - очень четко обсуждать ключевые вопросы.

https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html

https://ria.ru/20250403/dialog-2009068490.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире