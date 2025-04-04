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Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США - РИА Новости, 04.04.2025
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00:17 04.04.2025 (обновлено: 09:09 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/diplomatiya-2009226162.html
Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США
Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США - РИА Новости, 04.04.2025
Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США
Самый лучший способ побороть дезинформацию об отношениях России и США - это прямой диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T00:17:00+03:00
2025-04-04T09:09:00+03:00
россия
сша
вашингтон (штат)
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Самый лучший способ побороть дезинформацию об отношениях России и США - это прямой диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В ходе общения с журналистами в Вашингтоне он отметил, что много людей заинтересованы в том, чтобы не дать отношениям России и США развиться, фактически развернута скоординированная кампания в СМИ. "Но самый лучший способ побороть эту дезинформацию - это прямой диалог", - заявил Дмитриев. Он подчеркнул, что прямой диалог позволяет ничего не искажать, а наоборот - очень четко обсуждать ключевые вопросы.
https://ria.ru/20250404/dmitriev-2009224926.html
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россия, сша, вашингтон (штат), кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ назвал способ побороть дезинформацию об отношениях с США

Глава РФПИ Дмитриев назвал прямой диалог лучшим способом побороть дезинформацию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев проводит брифинг по итогам переговоров с представителями администрации США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Самый лучший способ побороть дезинформацию об отношениях России и США - это прямой диалог, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В ходе общения с журналистами в Вашингтоне он отметил, что много людей заинтересованы в том, чтобы не дать отношениям России и США развиться, фактически развернута скоординированная кампания в СМИ.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Глава РФПИ пригласил американских коллег в Россию
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"Но самый лучший способ побороть эту дезинформацию - это прямой диалог", - заявил Дмитриев.
Он подчеркнул, что прямой диалог позволяет ничего не искажать, а наоборот - очень четко обсуждать ключевые вопросы.
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РоссияСШАВашингтон (штат)Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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