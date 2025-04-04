https://ria.ru/20250404/burkina-faso-2009450353.html

В Буркина-Фасо оценили перспективы сотрудничества с БРИКС

В Буркина-Фасо оценили перспективы сотрудничества с БРИКС - РИА Новости, 04.04.2025

В Буркина-Фасо оценили перспективы сотрудничества с БРИКС

Альянс Государств Сахеля видит в работе с БРИКС перспективу, чтобы разорвать зависимость от доллара и других финансовых механизмов, замедляющих экономическое... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:48:00+03:00

2025-04-04T22:48:00+03:00

2025-04-04T22:48:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Альянс Государств Сахеля видит в работе с БРИКС перспективу, чтобы разорвать зависимость от доллара и других финансовых механизмов, замедляющих экономическое развитие стран, заявил РИА Новости министр иностранных дел Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре. "Для нас БРИКС – это символ, и даже больше чем символ, это инструмент продвижения многополярности… РФ активно поддерживает этот новый формат, АГС выступает за многополярность, и для нас перспектива сотрудничества с БРИКС – это дополнительный рычаг для стран, которые долгое время находились на периферии, чтобы найти новые пространства для сотрудничества. Да, мы заинтересованы в работе с БРИКС", - заявил в беседе с агентством глава МИД Буркина-Фасо Дипломат также рассказал РИА Новости, что АГС планирует создать инвестиционный банк для финансирования своего развития, который будет взаимосвязан с другими финансовыми институтами. "Мы не можем продолжать находиться под диктатом доллара или других механизмов, у которых есть свои ограничения… Мы не можем работать в условиях, где у нас нет возможности обеспечить лучшее будущее для нашего населения", - подытожил глава МИД африканской страны. Как ранее заявляла в интервью РИА Новости глава департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко, Москва оказывает поддержку "Альянсу государств Сахеля" направлением военных специалистов и оборудования. По её словам, создание АГС — это важный шаг в консолидации усилий Буркина-Фасо, Мали и Нигера по обеспечению национальной безопасности, решению социально-экономических задач. В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров. В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических взаимоотношений и сотрудничество в сфере безопасности.

https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html

https://ria.ru/20240924/burkina-faso-1974364129.html

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