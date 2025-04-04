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Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP - РИА Новости, 04.04.2025
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22:02 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/britaniya-2009446301.html
Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP
Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP - РИА Новости, 04.04.2025
Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP
Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:02:00+03:00
2025-04-04T22:02:00+03:00
сша
великобритания
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. "Правительство (премьер-министра Великобритании Кира – ред.) Стармера готово еще на более значимые уступки: снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний", - пишет издание. Как указывает газета, в Британии полагают, что находятся в выигрышном положении среди других стран, попавших под удар американских пошлин, благодаря наличию рычага влияния в виде налогов на операции американских техногигантов. Отмечается, что Великобритания уже предложила США снизить пошлины на импорт американской говядины, а также рыбы в рамках переговоров. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html
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сша, великобритания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Великобритания, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP

WP: Британия готова снизить налоги на деятельность технологических компаний США

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
"Правительство (премьер-министра Великобритании Кира – ред.) Стармера готово еще на более значимые уступки: снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний", - пишет издание.
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Как указывает газета, в Британии полагают, что находятся в выигрышном положении среди других стран, попавших под удар американских пошлин, благодаря наличию рычага влияния в виде налогов на операции американских техногигантов.
Отмечается, что Великобритания уже предложила США снизить пошлины на импорт американской говядины, а также рыбы в рамках переговоров.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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СШАВеликобританияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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