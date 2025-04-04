https://ria.ru/20250404/britaniya-2009446301.html

Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP

Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP - РИА Новости, 04.04.2025

Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP

Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T22:02:00+03:00

2025-04-04T22:02:00+03:00

2025-04-04T22:02:00+03:00

сша

великобритания

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. "Правительство (премьер-министра Великобритании Кира – ред.) Стармера готово еще на более значимые уступки: снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний", - пишет издание. Как указывает газета, в Британии полагают, что находятся в выигрышном положении среди других стран, попавших под удар американских пошлин, благодаря наличию рычага влияния в виде налогов на операции американских техногигантов. Отмечается, что Великобритания уже предложила США снизить пошлины на импорт американской говядины, а также рыбы в рамках переговоров. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250404/kitay-2009377595.html

https://ria.ru/20250404/poshliny-2009304444.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, великобритания, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире