Британия готова пойти на уступки ради сделки с США по пошлинам, пишет WP
WP: Британия готова снизить налоги на деятельность технологических компаний США
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти Великобритании готовы снизить налоги на деятельность американских технологических компаний для достижения сделки о смягчении пошлин со стороны США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
"Правительство (премьер-министра Великобритании Кира – ред.) Стармера готово еще на более значимые уступки: снижение британских налогов для крупных американских технологических компаний", - пишет издание.
Как указывает газета, в Британии полагают, что находятся в выигрышном положении среди других стран, попавших под удар американских пошлин, благодаря наличию рычага влияния в виде налогов на операции американских техногигантов.
Отмечается, что Великобритания уже предложила США снизить пошлины на импорт американской говядины, а также рыбы в рамках переговоров.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
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