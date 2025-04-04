В Братиславе отметили 80-летие освобождения города от фашизма
В Братиславе почтили память советских солдат, погибших при освобождении города
Монумент советским воинам-освободителям на горе Славин в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Памятное мероприятие по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма состоялось в пятницу на мемориальном комплексе Славин, передает корреспондент РИА Новости.
В торжественном мероприятии, которое началось с возложения венков, приняли участие премьер-министр Словакии Роберт Фицо, члены правительства, руководство словацкого парламента, депутаты и активисты.
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"Не позволим отрицать историю освобождения нашей родины. В контексте событий на Украине мы видим абсурдные попытки повреждать памятники Второй мировой войны, посвященные солдатам Красной Армии. Это огромное неуважение", - сказал председатель парламента Словакии Рихард Раши, обращаясь к собравшимся у мемориала Славин.
Он выразил сожаление в связи с тем, что сегодня предпринимаются попытки переписать историю и целенаправленно ее исказить.
Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.