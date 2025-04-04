https://ria.ru/20250404/bratislava-2009437084.html

В Братиславе отметили 80-летие освобождения города от фашизма

В Братиславе отметили 80-летие освобождения города от фашизма - РИА Новости, 04.04.2025

В Братиславе отметили 80-летие освобождения города от фашизма

Памятное мероприятие по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма состоялось в пятницу на мемориальном комплексе Славин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T20:31:00+03:00

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2025-04-04T20:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

словакия

украина

братислава

роберт фицо

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРАТИСЛАВА, 4 апр - РИА Новости. Памятное мероприятие по случаю 80-летия освобождения Братиславы от фашизма состоялось в пятницу на мемориальном комплексе Славин, передает корреспондент РИА Новости. В торжественном мероприятии, которое началось с возложения венков, приняли участие премьер-министр Словакии Роберт Фицо, члены правительства, руководство словацкого парламента, депутаты и активисты. "Не позволим отрицать историю освобождения нашей родины. В контексте событий на Украине мы видим абсурдные попытки повреждать памятники Второй мировой войны, посвященные солдатам Красной Армии. Это огромное неуважение", - сказал председатель парламента Словакии Рихард Раши, обращаясь к собравшимся у мемориала Славин. Он выразил сожаление в связи с тем, что сегодня предпринимаются попытки переписать историю и целенаправленно ее исказить. Мемориал Славин посвящен памяти советских солдат, погибших при освобождении Братиславы и ее окрестностей в апреле 1945 года. Мемориал представляет собой композицию, состоящую из центральной части с монументальной скульптурой и окружающих ее рядов могил, где похоронено более 6,8 тысячи советских солдат. Центральным элементом мемориала является величественный обелиск, на вершине которого установлена статуя советского солдата с флагом в руке.

https://ria.ru/20250330/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20250404/slovakiya-2009242024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, 80-летие победы в великой отечественной войне