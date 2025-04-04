Рейтинг@Mail.ru
В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 04.04.2025 (обновлено: 20:38 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/blago-2009437422.html
В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана
В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана - РИА Новости, 04.04.2025
В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана
ГК "Благо" в курсе задержания одного из владельцев группы, генерального директора ООО "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, но пока не располагает детальной... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:36:00+03:00
2025-04-04T20:38:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009432412_0:0:1094:615_1920x0_80_0_0_9af8d12204eedec036000bb82dd00853.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. ГК "Благо" в курсе задержания одного из владельцев группы, генерального директора ООО "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, но пока не располагает детальной информаций о причинах случившегося и предъявленном обвинении, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний. "Из официальных источников нам стало известно про задержание 4 апреля в Москве Дмитрия Валерьевича Фосмана. На данный момент мы не располагаем детальной информаций о причинах случившегося и предъявленном обвинении. Дмитрий Валерьевич является генеральным директором ООО "Благо Инвест", а также одним из владельцев ГК "Благо", - говорится в сообщении. В пресс-службе также сообщили, что деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. "Управление всеми компаниями, входящими в группу, осуществляется через ООО "Управляющую компанию "Благо". Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. Компания выполняет все свои обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками и действует строго в рамках действующего законодательства и принципов деловой этики", - отметили в пресс-службе. Группа компаний "Благо" является крупным производителем растительного масла.
https://ria.ru/20241217/brend-1989720036.html
https://ria.ru/20240913/akhmedov-1972446932.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009432412_0:0:1094:821_1920x0_80_0_0_782df3f621be189cdaea2fba1ec49640.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана

В ГК "Благо" заявили, что знают о задержании гендиректора "Благо Инвест" Фосмана

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыГенеральный директор ООО "Компания Благо" Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы
Генеральный директор ООО Компания Благо Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Генеральный директор ООО "Компания Благо" Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. ГК "Благо" в курсе задержания одного из владельцев группы, генерального директора ООО "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, но пока не располагает детальной информаций о причинах случившегося и предъявленном обвинении, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний.
«
"Из официальных источников нам стало известно про задержание 4 апреля в Москве Дмитрия Валерьевича Фосмана. На данный момент мы не располагаем детальной информаций о причинах случившегося и предъявленном обвинении. Дмитрий Валерьевич является генеральным директором ООО "Благо Инвест", а также одним из владельцев ГК "Благо", - говорится в сообщении.
Сеть по производству суши и роллов Ёбидоёби - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Ёбидоёби" продолжит использовать бренд на вывесках и в рекламе
17 декабря 2024, 15:46
В пресс-службе также сообщили, что деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме.
«
"Управление всеми компаниями, входящими в группу, осуществляется через ООО "Управляющую компанию "Благо". Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. Компания выполняет все свои обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками и действует строго в рамках действующего законодательства и принципов деловой этики", - отметили в пресс-службе.
Группа компаний "Благо" является крупным производителем растительного масла.
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Имущество директора парка "Патриот" Ахмедова арестовали
13 сентября 2024, 10:21
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала