В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана
В ГК "Благо" заявили, что знают о задержании гендиректора "Благо Инвест" Фосмана
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыГенеральный директор ООО "Компания Благо" Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы
Генеральный директор ООО "Компания Благо" Дмитрий Фосман в Тверском районном суде Москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. ГК "Благо" в курсе задержания одного из владельцев группы, генерального директора ООО "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, но пока не располагает детальной информаций о причинах случившегося и предъявленном обвинении, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний.
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"Из официальных источников нам стало известно про задержание 4 апреля в Москве Дмитрия Валерьевича Фосмана. На данный момент мы не располагаем детальной информаций о причинах случившегося и предъявленном обвинении. Дмитрий Валерьевич является генеральным директором ООО "Благо Инвест", а также одним из владельцев ГК "Благо", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе также сообщили, что деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме.
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"Управление всеми компаниями, входящими в группу, осуществляется через ООО "Управляющую компанию "Благо". Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. Компания выполняет все свои обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками и действует строго в рамках действующего законодательства и принципов деловой этики", - отметили в пресс-службе.
Группа компаний "Благо" является крупным производителем растительного масла.
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