https://ria.ru/20250404/blago-2009437422.html

В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана

В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана - РИА Новости, 04.04.2025

В ГК "Благо" прокомментировали задержание Фосмана

ГК "Благо" в курсе задержания одного из владельцев группы, генерального директора ООО "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, но пока не располагает детальной... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T19:36:00+03:00

2025-04-04T19:36:00+03:00

2025-04-04T20:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. ГК "Благо" в курсе задержания одного из владельцев группы, генерального директора ООО "Благо Инвест" Дмитрия Фосмана, но пока не располагает детальной информаций о причинах случившегося и предъявленном обвинении, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний. "Из официальных источников нам стало известно про задержание 4 апреля в Москве Дмитрия Валерьевича Фосмана. На данный момент мы не располагаем детальной информаций о причинах случившегося и предъявленном обвинении. Дмитрий Валерьевич является генеральным директором ООО "Благо Инвест", а также одним из владельцев ГК "Благо", - говорится в сообщении. В пресс-службе также сообщили, что деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. "Управление всеми компаниями, входящими в группу, осуществляется через ООО "Управляющую компанию "Благо". Деятельность компании по производству и реализации продукции продолжается в штатном режиме. Компания выполняет все свои обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками и действует строго в рамках действующего законодательства и принципов деловой этики", - отметили в пресс-службе. Группа компаний "Благо" является крупным производителем растительного масла.

https://ria.ru/20241217/brend-1989720036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия