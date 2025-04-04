https://ria.ru/20250404/biryukov-2009264470.html

Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники"

Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники" - РИА Новости, 04.04.2025

Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T09:58:00+03:00

2025-04-04T09:58:00+03:00

2025-04-04T09:58:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - превратить "Лужники" в один из лучших столичных парков, сделать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, а еще и отдыхать всей семьей. Работы проведем в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году обновим центральную площадь перед Большой спортивной ареной и причал "Лужники-Центральный", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время на центральной площади проводят модернизацию инженерных систем и коммуникаций, обустраивают техническое подземное помещение, монтируют свайные основания для павильонов различного назначения. "В ходе работ отремонтируем покрытие дорожек, установим новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, разделим пешеходные и транспортные потоки на территории комплекса. Проведем реконструкцию причала "Лужники-Центральный", чтобы можно было его использовать не только для причаливания регулярного и экскурсионно-прогулочного флота, но и как место отдыха около воды. В рамках проекта на центральной площади появится зеркало водной глади с местами для отдыха. Зимой там и на прилегающих боковых аллеях планируется заливать каток", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, поэтому здесь появятся новые деревья.

https://ria.ru/20250401/moskva-2008595545.html

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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы