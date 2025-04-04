https://ria.ru/20250404/biryukov-2009264470.html
Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники"
Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники" - РИА Новости, 04.04.2025
Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники"
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T09:58:00+03:00
2025-04-04T09:58:00+03:00
2025-04-04T09:58:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18729/23/187292313_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_8f2c5dc404bdf67b5e2fc143ca1dfda6.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта и благоустройства Петр Бирюков. "Главная задача - превратить "Лужники" в один из лучших столичных парков, сделать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, а еще и отдыхать всей семьей. Работы проведем в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году обновим центральную площадь перед Большой спортивной ареной и причал "Лужники-Центральный", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время на центральной площади проводят модернизацию инженерных систем и коммуникаций, обустраивают техническое подземное помещение, монтируют свайные основания для павильонов различного назначения. "В ходе работ отремонтируем покрытие дорожек, установим новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, разделим пешеходные и транспортные потоки на территории комплекса. Проведем реконструкцию причала "Лужники-Центральный", чтобы можно было его использовать не только для причаливания регулярного и экскурсионно-прогулочного флота, но и как место отдыха около воды. В рамках проекта на центральной площади появится зеркало водной глади с местами для отдыха. Зимой там и на прилегающих боковых аллеях планируется заливать каток", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, поэтому здесь появятся новые деревья.
https://ria.ru/20250401/moskva-2008595545.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18729/23/187292313_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_d9c32f09c815e045d9128d2e0b203b1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы
Началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники"
Бирюков: началось благоустройство территории олимпийского комплекса "Лужники"
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории олимпийского комплекса "Лужники" в Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта и благоустройства Петр Бирюков.
"Главная задача - превратить "Лужники" в один из лучших столичных парков, сделать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, а еще и отдыхать всей семьей. Работы проведем в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью. В этом году обновим центральную площадь перед Большой спортивной ареной и причал "Лужники-Центральный", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время на центральной площади проводят модернизацию инженерных систем и коммуникаций, обустраивают техническое подземное помещение, монтируют свайные основания для павильонов различного назначения.
"В ходе работ отремонтируем покрытие дорожек, установим новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, разделим пешеходные и транспортные потоки на территории комплекса. Проведем реконструкцию причала "Лужники-Центральный", чтобы можно было его использовать не только для причаливания регулярного и экскурсионно-прогулочного флота, но и как место отдыха около воды. В рамках проекта на центральной площади появится зеркало водной глади с местами для отдыха. Зимой там и на прилегающих боковых аллеях планируется заливать каток", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, поэтому здесь появятся новые деревья.