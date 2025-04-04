https://ria.ru/20250404/belorussija-2009233619.html

Белоруссия утвердила порядок обмена с Россией данными об иностранцах

Белоруссия утвердила порядок обмена с Россией данными об иностранцах - РИА Новости, 04.04.2025

Белоруссия утвердила порядок обмена с Россией данными об иностранцах

Правительство Белоруссии своим постановлением утвердило положение о порядке функционирования информационной системы обмена с РФ сведениями об иностранцах,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T02:08:00+03:00

2025-04-04T02:08:00+03:00

2025-04-04T02:08:00+03:00

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МИНСК, 4 апр - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением утвердило положение о порядке функционирования информационной системы обмена с РФ сведениями об иностранцах, говорится в документе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале республики. "Утвердить положение о порядке функционирования информационной системы обмена сведениями", - говорится в постановлении. Положением определяется порядок функционирования информационной системы обмена сведениями о пересечении границы в пунктах пропуска, выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых разрешениях на въезд, выезд, пребывание и транзит, а также о выданных, аннулированных, признанных недействительными и изъятых документах, удостоверяющих личность, иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих или проживающих на территории Союзного государства. Также определяется порядок работы системы обмена данными о документах для посещения международных культурных и спортивных мероприятий. Информационная система предназначена для автоматизации межгосударственного информационного обмена в электронной форме между компетентными органами, а также сбора, хранения сведений, поступивших из информационных систем России, и предоставления их в электронной форме пользователям в соответствии с их правами. В положении прописаны права пользователей информсистемы, требования к составу и порядку обработки сведений, включая персональные данные иностранцев. Информационная система формируется на основе сведений об иностранцах, временно пребывающих, временно или постоянно проживающих в Белоруссии, сформированных для передачи в РФ, об иностранцах, временно пребывающих, временно или постоянно проживающих в России, сформированных для передачи в Белоруссию. Также она формируется из данных о пересечениях иностранцами границы в пунктах пропуска Белоруссии и России, сформированных для передачи сторонами друг другу. В системе содержатся сведения о выданных, аннулированных разрешениях на въезд, выезд и пребывание в России, переданных Белоруссии, и наоборот, а также о проданных билетах, аккредитациях на международные мероприятия, предоставляющих право для безвизового въезда в Белоруссию или Россию. Согласно документу оператором информационной системы обмена сведениями в Белоруссии является госпредприятие "Национальный центр электронных услуг". Пользователями - МВД, МИД, Госпогранкомитет, КГБ, Комитет госконтроля, Оперативно-аналитический центр при президенте и билетный оператор (в части внесения сведений). Трансграничный обмен сведениями осуществляется по защищенным каналам связи. Одиннадцатого января 2025 года вступило в силу белорусско-российское соглашение о взаимном признании виз. Подписанное 19 июня 2020 года соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств - участников договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Белоруссии и России. В соответствии с соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Белоруссии и РФ, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Въезд на территории Белоруссии и России возможен как через международные пункты пропуска через госграницу, так и непосредственно по используемым путям международного железнодорожного и воздушного сообщений, а также на путях автомобильного сообщения на шести участках. Глава МВД Белоруссии Иван Кубраков в марте заявил, что проблем во взаимодействии с российскими коллегами по реализации белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз нет. По его словам, обмен информацией идет в режиме онлайн: есть специальная программа, с помощью которой стороны обмениваются информацией в том числе и о лицах, въезд которых нежелателен на территорию Союзного государства.

https://ria.ru/20250110/soglashenie-1993173162.html

https://ria.ru/20250403/gryzlov-2009192547.html

https://ria.ru/20250402/putin-2008833353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, россия, иван кубраков, безопасность