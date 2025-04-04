https://ria.ru/20250404/balakovo-2009301759.html

Прокуратура начала проверку после утечки аммиака на предприятии в Балаково

Прокуратура начала проверку после утечки аммиака на предприятии в Балаково - РИА Новости, 04.04.2025

Прокуратура начала проверку после утечки аммиака на предприятии в Балаково

Прокуратура в Саратовской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда после утечки аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T12:40:00+03:00

2025-04-04T12:40:00+03:00

2025-04-04T12:40:00+03:00

происшествия

балаково

саратовская область

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САРАТОВ, 4 апр - РИА Новости. Прокуратура в Саратовской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда после утечки аммиака в Балаковском филиале АО "Апатит" (входит в группу "Фосагро"), сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона. Ранее СУСК по региону сообщило, что следователи начали проверку по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в Балаково, где, по предварительным данным, в четверг при производстве работ произошел выброс химического вещества, в результате чего травмировались сотрудники. По данным МЧС, инцидент произошел в цеху фосфорных удобрений Балаковского филиала АО "Апатит". В филиале АО "Апатит" сообщили РИА Новости, что около 22.00 (21.00 мск) четверга на установке испарения аммиака произошла локальная утечка, которая устранена, пострадали три человека. В минздраве области уточнили РИА Новости, что двое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести. "Прокуратура Балаково начала проверку исполнения законодательства об охране труда. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по ее результатам", - сказала собеседница агентства.

балаково

саратовская область

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происшествия, балаково, саратовская область