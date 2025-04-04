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"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства - РИА Новости, 04.04.2025
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14:57 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/avtovaz-2009341039.html
"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства
"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства - РИА Новости, 04.04.2025
"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства
"АвтоВАЗ" способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:57:00+03:00
2025-04-04T14:57:00+03:00
экономика
тольятти
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск, сообщила пресс-служба компании. Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация, что "АвтоВАЗ" якобы планирует приостановить работу завода в Тольятти из-за сокращения продаж и затоваривания складов. "Текущее состояние "АвтоВАЗа" позволяет сохранять финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса... В настоящее время у нас нет планов по дополнительным остановкам производства, а в мае, как и каждый год, компания уйдет в двухнедельный единый корпоративный отпуск, во время которого, вновь традиционно, будут проведены модернизация и текущее обслуживание сборочных линий и оборудования", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что компания в полной мере выполняет социальные обязательства перед коллективом и ведет работу над всеми новыми проектами. Это "Iskra, старт производства которой планово состоится 19 апреля, кроссовер на платформе Vesta, который мы покажем в июне на ПМЭФ, и последующие модели, которые пока держим в секрете", пояснили в "АвтоВАЗе". Продажи автомобилей Lada в России в первом квартале 2025 года, по данным "АвтоВАЗа", снизились на 16,8% и составили 76,2 тысячи штук.
https://ria.ru/20250223/manturov-2001123217.html
https://ria.ru/20250214/avto-1999325741.html
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экономика, тольятти, россия, автоваз, lada vesta, авто
Экономика, Тольятти, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто
"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства

АвтоВАЗ о якобы приостановке из-за спада продаж: в мае будет традиционный отпуск

© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск, сообщила пресс-служба компании.
Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация, что "АвтоВАЗ" якобы планирует приостановить работу завода в Тольятти из-за сокращения продаж и затоваривания складов.
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"Текущее состояние "АвтоВАЗа" позволяет сохранять финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса... В настоящее время у нас нет планов по дополнительным остановкам производства, а в мае, как и каждый год, компания уйдет в двухнедельный единый корпоративный отпуск, во время которого, вновь традиционно, будут проведены модернизация и текущее обслуживание сборочных линий и оборудования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что компания в полной мере выполняет социальные обязательства перед коллективом и ведет работу над всеми новыми проектами. Это "Iskra, старт производства которой планово состоится 19 апреля, кроссовер на платформе Vesta, который мы покажем в июне на ПМЭФ, и последующие модели, которые пока держим в секрете", пояснили в "АвтоВАЗе".
Продажи автомобилей Lada в России в первом квартале 2025 года, по данным "АвтоВАЗа", снизились на 16,8% и составили 76,2 тысячи штук.
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