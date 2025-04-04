https://ria.ru/20250404/avtovaz-2009341039.html

"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства

"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства - РИА Новости, 04.04.2025

"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства

"АвтоВАЗ" способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T14:57:00+03:00

2025-04-04T14:57:00+03:00

2025-04-04T14:57:00+03:00

экономика

тольятти

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск, сообщила пресс-служба компании. Ранее в пятницу в Telegram-каналах появилась информация, что "АвтоВАЗ" якобы планирует приостановить работу завода в Тольятти из-за сокращения продаж и затоваривания складов. "Текущее состояние "АвтоВАЗа" позволяет сохранять финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса... В настоящее время у нас нет планов по дополнительным остановкам производства, а в мае, как и каждый год, компания уйдет в двухнедельный единый корпоративный отпуск, во время которого, вновь традиционно, будут проведены модернизация и текущее обслуживание сборочных линий и оборудования", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что компания в полной мере выполняет социальные обязательства перед коллективом и ведет работу над всеми новыми проектами. Это "Iskra, старт производства которой планово состоится 19 апреля, кроссовер на платформе Vesta, который мы покажем в июне на ПМЭФ, и последующие модели, которые пока держим в секрете", пояснили в "АвтоВАЗе". Продажи автомобилей Lada в России в первом квартале 2025 года, по данным "АвтоВАЗа", снизились на 16,8% и составили 76,2 тысячи штук.

https://ria.ru/20250223/manturov-2001123217.html

https://ria.ru/20250214/avto-1999325741.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, тольятти, россия, автоваз, lada vesta, авто