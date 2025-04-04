"АвтоВАЗ" прокомментировал сообщения о якобы приостановке производства
АвтоВАЗ о якобы приостановке из-за спада продаж: в мае будет традиционный отпуск
© РИА Новости / Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" способен сохранять финансовую стабильность даже в условиях сильного колебания спроса и на сегодняшний день не планирует дополнительных остановок производства, а в мае это будет традиционный корпоративный отпуск, сообщила пресс-служба компании.
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"Текущее состояние "АвтоВАЗа" позволяет сохранять финансовую стабильность даже при значительных колебаниях спроса... В настоящее время у нас нет планов по дополнительным остановкам производства, а в мае, как и каждый год, компания уйдет в двухнедельный единый корпоративный отпуск, во время которого, вновь традиционно, будут проведены модернизация и текущее обслуживание сборочных линий и оборудования", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что компания в полной мере выполняет социальные обязательства перед коллективом и ведет работу над всеми новыми проектами. Это "Iskra, старт производства которой планово состоится 19 апреля, кроссовер на платформе Vesta, который мы покажем в июне на ПМЭФ, и последующие модели, которые пока держим в секрете", пояснили в "АвтоВАЗе".
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