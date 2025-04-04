Рейтинг@Mail.ru
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:55 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/avtomobili-2009450891.html
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич"
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 04.04.2025
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич"
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:55:00+03:00
2025-04-04T22:55:00+03:00
россия
куба
гавана
дмитрий чернышенко
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833615438_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_b8a531b0bbfe18942ff1b2c15e3bd598.jpg
ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта по организации таксопарка в Гаване. Для этих целей российской стороной будет передано 50 автомобилей марки "Москвич", необходимые решения по финансированию проекта уже приняты", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ноябре 2024 года между правительством Москвы и кубинским министерством транспорта заключен меморандум о сотрудничестве, определена компания-партнер – "Таксис Куба". Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009445708.html
россия
куба
гавана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833615438_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_a525dbff15a530962f9b15fe8c120c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, куба, гавана, дмитрий чернышенко, авто
Россия, Куба, Гавана, Дмитрий Чернышенко, Авто
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич"

Чернышенко: Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для таксопарка на Кубе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили "Москвич 3"
Автомобили Москвич 3 - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобили "Москвич 3". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом.
«
"В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта по организации таксопарка в Гаване. Для этих целей российской стороной будет передано 50 автомобилей марки "Москвич", необходимые решения по финансированию проекта уже приняты", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В ноябре 2024 года между правительством Москвы и кубинским министерством транспорта заключен меморандум о сотрудничестве, определена компания-партнер – "Таксис Куба".
Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
Куба - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Россия и Куба подписали 13 документов о сотрудничестве
Вчера, 21:56
 
РоссияКубаГаванаДмитрий ЧернышенкоАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала