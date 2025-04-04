https://ria.ru/20250404/avtomobili-2009450891.html
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич"
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" - РИА Новости, 04.04.2025
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич"
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T22:55:00+03:00
2025-04-04T22:55:00+03:00
2025-04-04T22:55:00+03:00
россия
куба
гавана
дмитрий чернышенко
авто
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ГАВАНА, 4 апр - РИА Новости. Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для реализации проекта по организации таксопарка на Кубе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, который находится в республике с рабочим визитом. "В ближайшей перспективе планируем перейти к практической реализации проекта по организации таксопарка в Гаване. Для этих целей российской стороной будет передано 50 автомобилей марки "Москвич", необходимые решения по финансированию проекта уже приняты", - сказал Чернышенко в ходе 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В ноябре 2024 года между правительством Москвы и кубинским министерством транспорта заключен меморандум о сотрудничестве, определена компания-партнер – "Таксис Куба". Визит российской делегации во главе с Чернышенко проходит в год 65-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой.
https://ria.ru/20250404/kuba-2009445708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, гавана, дмитрий чернышенко, авто
Россия, Куба, Гавана, Дмитрий Чернышенко, Авто
Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич"
Чернышенко: Россия передаст Кубе 50 автомобилей "Москвич" для таксопарка на Кубе