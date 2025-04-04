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Т1: автоматизация станет главным драйвером быстрого роста ИТ-рынка - РИА Новости, 04.04.2025
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Т1: автоматизация станет главным драйвером быстрого роста ИТ-рынка
Т1: автоматизация станет главным драйвером быстрого роста ИТ-рынка - РИА Новости, 04.04.2025
Т1: автоматизация станет главным драйвером быстрого роста ИТ-рынка
ИТ-отрасль сохранит высокие темпы развития, однако фокус сместится на качественно новый этап модернизации, движущей силой которого станет масштабная... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:00:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - Пресс-служба ИТ-холдинга Т1. ИТ-отрасль сохранит высокие темпы развития, однако фокус сместится на качественно новый этап модернизации, движущей силой которого станет масштабная автоматизация с помощью генеративного ИИ и роботизации."Речь идет не о простом импортозамещении, а о стремлении к оптимизации, повышению эффективности и созданию продуктов нового качества на базе уже имеющегося отечественного стека", –– заявил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов на пленарной сессии "Синтез инноваций" ежегодной конференции "НОТА ДЕНЬ".По мнению Алексея Фетисова, рост ИТ-отрасли продолжится опережающими темпами, несмотря на ожидания охлаждения рынка. В 2024 году его объем вырос на 22%, при этом инвестиции за три квартала увеличились почти на 50%. Ожидается, что позитивная динамика сохранится и в 2025 году. Однако значительная нехватка кадров по-прежнему сдерживает потенциал сферы.Поскольку импортозамещение базовых продуктов уже в основном завершено, главная задача, стоящая перед отечественными разработчиками сегодня, смещается в сторону автоматизации и создания новых масштабных решений для ключевых бизнес-задач и преодоления кадрового голода. По словам Алексея Фетисова, лидером в оптимизации процессов и создании креативных решений в условиях нехватки сотрудников является ритейл, хотя и другие отрасли уже активно движутся в этом направлении.Фокус на автоматизацию проявляется, в частности, в масштабной роботизации: примером может служить активное внедрение касс самообслуживания в ритейле. Наряду с этим, продолжится активное внедрение больших языковых моделей, практическую ценность которых уже оценил российский бизнес. По мнению спикера, на рынке сейчас открывается окно возможностей: активное развитие и внедрение новых технологий следует рассматривать не как угрозу для рынка, а как современный инструмент для решения актуальных задач.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
Пресс-релизы

Т1: автоматизация станет главным драйвером быстрого роста ИТ-рынка

© Getty Images / Sean Anthony EddyДевушка-инженер во время работы
Девушка-инженер во время работы - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Getty Images / Sean Anthony Eddy
Девушка-инженер во время работы
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МОСКВА, 4 апр - Пресс-служба ИТ-холдинга Т1. ИТ-отрасль сохранит высокие темпы развития, однако фокус сместится на качественно новый этап модернизации, движущей силой которого станет масштабная автоматизация с помощью генеративного ИИ и роботизации.
"Речь идет не о простом импортозамещении, а о стремлении к оптимизации, повышению эффективности и созданию продуктов нового качества на базе уже имеющегося отечественного стека", –– заявил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Алексей Фетисов на пленарной сессии "Синтез инноваций" ежегодной конференции "НОТА ДЕНЬ".
По мнению Алексея Фетисова, рост ИТ-отрасли продолжится опережающими темпами, несмотря на ожидания охлаждения рынка. В 2024 году его объем вырос на 22%, при этом инвестиции за три квартала увеличились почти на 50%. Ожидается, что позитивная динамика сохранится и в 2025 году. Однако значительная нехватка кадров по-прежнему сдерживает потенциал сферы.
Поскольку импортозамещение базовых продуктов уже в основном завершено, главная задача, стоящая перед отечественными разработчиками сегодня, смещается в сторону автоматизации и создания новых масштабных решений для ключевых бизнес-задач и преодоления кадрового голода. По словам Алексея Фетисова, лидером в оптимизации процессов и создании креативных решений в условиях нехватки сотрудников является ритейл, хотя и другие отрасли уже активно движутся в этом направлении.
Фокус на автоматизацию проявляется, в частности, в масштабной роботизации: примером может служить активное внедрение касс самообслуживания в ритейле. Наряду с этим, продолжится активное внедрение больших языковых моделей, практическую ценность которых уже оценил российский бизнес. По мнению спикера, на рынке сейчас открывается окно возможностей: активное развитие и внедрение новых технологий следует рассматривать не как угрозу для рынка, а как современный инструмент для решения актуальных задач.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
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