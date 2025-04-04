Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде
Журналистам AP запретили сопровождать Трампа в поездке из поместья Мар-а-Лаго
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запретила журналистам американского новостного агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) сопровождать главу государства в ходе его поездки из поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Как отмечает пул журналистов Белого дома, автоколонна с американским лидером в пятницу утром по местному времени выдвинулась из Мар-а-Лаго в сторону гольф-клуба.
"Репортер и фотограф Ассошиэйтед Пресс пытались присоединиться к пулу сегодня утром во время сбора, но им было отказано", - указано в распространенном сообщении.
В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из состава выездного пресс-пула, сопровождающего главу государства, на фоне роста напряженности между агентством и главой государства.
Ранее Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки".
Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill.
Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.