https://ria.ru/20250404/assoshiejted-2009386199.html

Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде

Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде - РИА Новости, 04.04.2025

Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде

Администрация президента США Дональда Трампа запретила журналистам американского новостного агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) сопровождать главу... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T17:04:00+03:00

2025-04-04T17:04:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запретила журналистам американского новостного агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) сопровождать главу государства в ходе его поездки из поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как отмечает пул журналистов Белого дома, автоколонна с американским лидером в пятницу утром по местному времени выдвинулась из Мар-а-Лаго в сторону гольф-клуба. "Репортер и фотограф Ассошиэйтед Пресс пытались присоединиться к пулу сегодня утром во время сбора, но им было отказано", - указано в распространенном сообщении. В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из состава выездного пресс-пула, сопровождающего главу государства, на фоне роста напряженности между агентством и главой государства. Ранее Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки". Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009331756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, флорида, индия, дональд трамп, нарендра моди, илон маск