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Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде - РИА Новости, 04.04.2025
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17:04 04.04.2025 (обновлено: 17:09 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/assoshiejted-2009386199.html
Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде
Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде - РИА Новости, 04.04.2025
Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде
Администрация президента США Дональда Трампа запретила журналистам американского новостного агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) сопровождать главу... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T17:04:00+03:00
2025-04-04T17:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запретила журналистам американского новостного агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) сопровождать главу государства в ходе его поездки из поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида. Как отмечает пул журналистов Белого дома, автоколонна с американским лидером в пятницу утром по местному времени выдвинулась из Мар-а-Лаго в сторону гольф-клуба. "Репортер и фотограф Ассошиэйтед Пресс пытались присоединиться к пулу сегодня утром во время сбора, но им было отказано", - указано в распространенном сообщении. В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из состава выездного пресс-пула, сопровождающего главу государства, на фоне роста напряженности между агентством и главой государства. Ранее Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки". Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009331756.html
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в мире, сша, флорида, индия, дональд трамп, нарендра моди, илон маск
В мире, США, Флорида, Индия, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Илон Маск
Журналистам Associated Press запретили сопровождать Трампа во Флориде

Журналистам AP запретили сопровождать Трампа в поездке из поместья Мар-а-Лаго

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа запретила журналистам американского новостного агентства Ассошиэйтед Пресс (Associated Press) сопровождать главу государства в ходе его поездки из поместья Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Как отмечает пул журналистов Белого дома, автоколонна с американским лидером в пятницу утром по местному времени выдвинулась из Мар-а-Лаго в сторону гольф-клуба.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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Вчера, 14:33
"Репортер и фотограф Ассошиэйтед Пресс пытались присоединиться к пулу сегодня утром во время сбора, но им было отказано", - указано в распространенном сообщении.
В феврале администрация Трампа исключила Ассошиэйтед Пресс из состава выездного пресс-пула, сопровождающего главу государства, на фоне роста напряженности между агентством и главой государства.
Ранее Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении конституции за решение ограничить доступ журналистов издания в Белый дом и президентский борт из-за отказа называть Мексиканский залив "Заливом Америки".
Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill.
Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Ассошиэйтед Пресс обвинило администрацию Трампа в нарушении Конституции
15 февраля, 06:08
 
В миреСШАФлоридаИндияДональд ТрампНарендра МодиИлон Маск
 
 
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