https://ria.ru/20250404/alaudinov-2009317093.html
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 04.04.2025
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:38:00+03:00
2025-04-04T13:38:00+03:00
2025-04-04T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_65660b634668b04e3262845cfca810f6.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что две недели назад противник попытался прорвать границу у Белгородской области, однако безрезультатно - ВСУ несут "страшные потери"."В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области. Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери и результата добиться не может", - сказал Алаудинов в эфире в ответ на вопрос о том, какая сейчас обстановка на участках фронта, где ведут борьбу с противников бойцы спецназа "Ахмат".
https://ria.ru/20250404/peregovory-2009312769.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004795845_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_6c41719be9fbc5bc13fc86c04eb4bc48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область
Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ, прорывавшихся в Белгородскую область