https://ria.ru/20250404/alaudinov-2009317093.html

Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область

Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 04.04.2025

Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T13:38:00+03:00

2025-04-04T13:38:00+03:00

2025-04-04T13:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что две недели назад противник попытался прорвать границу у Белгородской области, однако безрезультатно - ВСУ несут "страшные потери"."В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области. Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери и результата добиться не может", - сказал Алаудинов в эфире в ответ на вопрос о том, какая сейчас обстановка на участках фронта, где ведут борьбу с противников бойцы спецназа "Ахмат".

https://ria.ru/20250404/peregovory-2009312769.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины