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Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 04.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 04.04.2025 (обновлено: 13:44 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/alaudinov-2009317093.html
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область - РИА Новости, 04.04.2025
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T13:38:00+03:00
2025-04-04T13:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что две недели назад противник попытался прорвать границу у Белгородской области, однако безрезультатно - ВСУ несут "страшные потери"."В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области. Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери и результата добиться не может", - сказал Алаудинов в эфире в ответ на вопрос о том, какая сейчас обстановка на участках фронта, где ведут борьбу с противников бойцы спецназа "Ахмат".
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область

Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ, прорывавшихся в Белгородскую область

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что две недели назад противник попытался прорвать границу у Белгородской области, однако безрезультатно - ВСУ несут "страшные потери".
"В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области. Сейчас все под контролем, эти участки зачищаются. Противник не устает забрасывать новое и новое мясо, хотя видит, что ежедневно несет просто страшные потери и результата добиться не может", - сказал Алаудинов в эфире в ответ на вопрос о том, какая сейчас обстановка на участках фронта, где ведут борьбу с противников бойцы спецназа "Ахмат".
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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