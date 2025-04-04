https://ria.ru/20250404/aeroport-2009230018.html

В аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов

В аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов - РИА Новости, 04.04.2025

В аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов

Аэропорт Внуково открыт на выпуск самолетов, но пока рейсы дополнительно согласуются, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T01:14:00+03:00

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Аэропорт Внуково открыт на выпуск самолетов, но пока рейсы дополнительно согласуются, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов – вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов", — говорится в публикации.Ранее в ночь на пятницу такие ограничения на вылеты ввели и в аэропортах Домодедово и Жуковский.

https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, россия, москва, внуково (аэропорт)