https://ria.ru/20250404/aeroport-2009230018.html
В аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов
В аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов - РИА Новости, 04.04.2025
В аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов
Аэропорт Внуково открыт на выпуск самолетов, но пока рейсы дополнительно согласуются, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T01:14:00+03:00
2025-04-04T01:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Аэропорт Внуково открыт на выпуск самолетов, но пока рейсы дополнительно согласуются, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Внуково открыт на выпуск воздушных судов – вылет каждого рейса дополнительно согласовывается для обеспечения безопасности полетов", — говорится в публикации.Ранее в ночь на пятницу такие ограничения на вылеты ввели и в аэропортах Домодедово и Жуковский.
https://ria.ru/20250403/samolety-2009200647.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, россия, москва, внуково (аэропорт)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Россия, Москва, Внуково (аэропорт)
В аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов
Росавиация: в аэропорту Внуково возобновили выпуск самолетов, рейсы согласуются