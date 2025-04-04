https://ria.ru/20250404/aeroflot-2009271556.html
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград - РИА Новости, 04.04.2025
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград в летние месяцы, суммарное число будет достигать 172 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:38:00+03:00
2025-04-04T10:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград в летние месяцы, суммарное число будет достигать 172 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Это на 70% больше, чем в настоящее время. Из Москвы количество собственных рейсов "Аэрофлота" вырастет с нынешних 63 до 91 в неделю в летние месяцы. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") нарастит число полетов на данном направлении с 10 до 28 в неделю. Таким образом, в пиковый сезон отпусков и школьных каникул между столицей и Калининградом суммарно будет выполняться до 119 рейсов. Большая часть рейсов авиакомпании "Россия" из Москвы в Калининград будет выполняться на самых вместительных узкофюзеляжных самолетах в группе "Аэрофлот" — Boeing 737-900. Лайнеры рассчитаны на перевозку 215 пассажиров в моноклассной компоновке салона, что позволяет увеличить емкостное предложение кресел экономического класса в период высокого спроса. Также на летний период вырастет частота полетов авиакомпании "Россия" в Калининград из Санкт-Петербурга. С июня по август авиаперевозчик увеличит количество рейсов c нынешних 28 до 53 в неделю.
https://ria.ru/20250331/aeroflot-2008405842.html
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аэрофлот, калининград, москва
Аэрофлот, Калининград, Москва
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград
Частота рейсов "Аэрофлота" летом в Калининград вырастет до 172 в неделю
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград в летние месяцы, суммарное число будет достигать 172 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Это на 70% больше, чем в настоящее время.
Из Москвы количество собственных рейсов "Аэрофлота" вырастет с нынешних 63 до 91 в неделю в летние месяцы. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") нарастит число полетов на данном направлении с 10 до 28 в неделю. Таким образом, в пиковый сезон отпусков и школьных каникул между столицей и Калининградом суммарно будет выполняться до 119 рейсов.
Большая часть рейсов авиакомпании "Россия" из Москвы в Калининград будет выполняться на самых вместительных узкофюзеляжных самолетах в группе "Аэрофлот" — Boeing 737-900. Лайнеры рассчитаны на перевозку 215 пассажиров в моноклассной компоновке салона, что позволяет увеличить емкостное предложение кресел экономического класса в период высокого спроса.
Также на летний период вырастет частота полетов авиакомпании "Россия" в Калининград из Санкт-Петербурга. С июня по август авиаперевозчик увеличит количество рейсов c нынешних 28 до 53 в неделю.