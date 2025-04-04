Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград - РИА Новости, 04.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/aeroflot-2009271556.html
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград - РИА Новости, 04.04.2025
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград в летние месяцы, суммарное число будет достигать 172 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:38:00+03:00
2025-04-04T10:38:00+03:00
аэрофлот
калининград
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268091_0:0:3639:2048_1920x0_80_0_0_78d2a207d04f42e2bb7d609381a7d117.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград в летние месяцы, суммарное число будет достигать 172 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Это на 70% больше, чем в настоящее время. Из Москвы количество собственных рейсов "Аэрофлота" вырастет с нынешних 63 до 91 в неделю в летние месяцы. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") нарастит число полетов на данном направлении с 10 до 28 в неделю. Таким образом, в пиковый сезон отпусков и школьных каникул между столицей и Калининградом суммарно будет выполняться до 119 рейсов. Большая часть рейсов авиакомпании "Россия" из Москвы в Калининград будет выполняться на самых вместительных узкофюзеляжных самолетах в группе "Аэрофлот" — Boeing 737-900. Лайнеры рассчитаны на перевозку 215 пассажиров в моноклассной компоновке салона, что позволяет увеличить емкостное предложение кресел экономического класса в период высокого спроса. Также на летний период вырастет частота полетов авиакомпании "Россия" в Калининград из Санкт-Петербурга. С июня по август авиаперевозчик увеличит количество рейсов c нынешних 28 до 53 в неделю.
https://ria.ru/20250331/aeroflot-2008405842.html
калининград
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268091_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_8ce666a365c51bc176c4d9fb991ac7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, калининград, москва
Аэрофлот, Калининград, Москва
"Аэрофлот" увеличит на лето частоту полетов в Калининград

Частота рейсов "Аэрофлота" летом в Калининград вырастет до 172 в неделю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов в Калининград в летние месяцы, суммарное число будет достигать 172 в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Это на 70% больше, чем в настоящее время.
Из Москвы количество собственных рейсов "Аэрофлота" вырастет с нынешних 63 до 91 в неделю в летние месяцы. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") нарастит число полетов на данном направлении с 10 до 28 в неделю. Таким образом, в пиковый сезон отпусков и школьных каникул между столицей и Калининградом суммарно будет выполняться до 119 рейсов.
Большая часть рейсов авиакомпании "Россия" из Москвы в Калининград будет выполняться на самых вместительных узкофюзеляжных самолетах в группе "Аэрофлот" — Boeing 737-900. Лайнеры рассчитаны на перевозку 215 пассажиров в моноклассной компоновке салона, что позволяет увеличить емкостное предложение кресел экономического класса в период высокого спроса.
Также на летний период вырастет частота полетов авиакомпании "Россия" в Калининград из Санкт-Петербурга. С июня по август авиаперевозчик увеличит количество рейсов c нынешних 28 до 53 в неделю.
Самолет Boing 777-300 ER авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
"Аэрофлот" объявил благотворительные рейсы в честь 80-летия Победы
31 марта, 14:35
 
АэрофлотКалининградМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала