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Жители Подмосковья смогут выбрать вид полученных платежек за ЖКУ онлайн

Жители Подмосковья смогут выбрать вид полученных платежек за ЖКУ онлайн - РИА Новости, 03.04.2025

Жители Подмосковья смогут выбрать вид полученных платежек за ЖКУ онлайн

У жителей Подмосковья появилась возможность отказаться от бумажных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и получать их только онлайн, сервис РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:32:00+03:00

2025-04-03T13:32:00+03:00

2025-04-03T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. У жителей Подмосковья появилась возможность отказаться от бумажных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и получать их только онлайн, сервис доступен через региональный портал, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Многие жители Подмосковья уже перешли на электронные платежки, однако до сих пор получают в бумажном виде дубликат квитанции, хотя порой заглядывают в почтовый ящик лишь несколько раз в год. Теперь на регпортале появилась возможность полностью отказаться от бумаги и перейти на электронные платежки за ЖКУ", – приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник. Она отметила, что данный способ не только экономит время, но и помогает сохранить природу. Также документы надежно защищены, а электронные квитанции никогда не теряются, подчеркнула Куртяник. Эксперимент по отправке квитанций за ЖКУ только в электронной форме запущен регионом вместе с федеральным правительством. В нем могут принять участие жители многоквартирных домов, которые являются собственниками недвижимости или арендаторами по договору социального найма, имеющие лицевой счет в "МосОблЕИРЦ". Чтобы отказаться от получения бумажных единых платежных документов, пользователю необходимо авторизоваться на портале госуслуг Подмосковья через ЕСИА и на странице сервиса дать согласие на получение платежек только в электронном виде. После этого электронные квитанции начнут поступать в личный кабинет плательщика на региональном портале, начиная со следующего месяца. В период эксперимента плательщик в любое время имеет право получить платежный документ в бумажном виде, а также вернуться к бумажному формату. Для этого необходимо изменить свое решение на регпортале до 20 числа текущего месяца.

https://ria.ru/20250403/mintrans-2009089286.html

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московская область (подмосковье)