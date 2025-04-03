https://ria.ru/20250403/zemletryasenie-2009165071.html

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3145 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3145 человек - РИА Новости, 03.04.2025

Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3145 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3145, еще 4589 человек пострадали, 221 числится пропавшим без вести, сообщает в четверг Центральное... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T17:17:00+03:00

2025-04-03T17:17:00+03:00

2025-04-03T17:25:00+03:00

в мире

мьянма

китай

землетрясение в мьянме и таиланде

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3145, еще 4589 человек пострадали, 221 числится пропавшим без вести, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая со ссылкой на государственные СМИ Мьянмы."В результате мощного землетрясения в Мьянме погибли 3145 человек, 4589 получили ранения, ещё 221 числится пропавшим без вести", - говорится в сообщении телеканала.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

мьянма

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мьянма, китай, землетрясение в мьянме и таиланде