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Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме

Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме - РИА Новости, 03.04.2025

Россиянин погиб при землетрясении в Мьянме

Один россиянин погиб в результате землетрясения в Мьянме, дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:12:00+03:00

2025-04-03T12:12:00+03:00

2025-04-03T12:18:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

таиланд

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Один россиянин погиб в результате землетрясения в Мьянме, дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По данным посольства в Янгоне, среди погибших есть россиянин. В настоящее время наши дипломаты выясняют обстоятельства произошедшего", - сказала она в ходе брифинга.Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на информационную группу Государственного административного совета Мьянмы сообщило, что число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085, пострадавших - до 4715.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.В столице Таиланда, по данным издания Nation, число погибших при землетрясении возросло достигло 29.

мьянма

россия

таиланд

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Последствия землетрясения в Мьянме Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали, передает Центральное телевидение Китая со ссылкой на мьянманские СМИ. 2025-04-03T12:12 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, таиланд