https://ria.ru/20250403/zayavlenie-2009013474.html

"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине

"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине - РИА Новости, 03.04.2025

"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине

Европа и Украина создают все новые препятствия мирному процессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье на платформе Substack. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:35:00+03:00

2025-04-03T03:35:00+03:00

2025-04-03T03:35:00+03:00

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МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Европа и Украина создают все новые препятствия мирному процессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье на платформе Substack."Европа и Владимир Зеленский создают препятствия. Черноморская сделка, например, зависит от того, снимет ли Европа экономические санкции на экспорт зерна и удобрений из России и подключит один из ключевых российских банков к SWIFT. Европа решительно отказала", — написал он.Экс-сотрудник ЦРУ напомнил, что Москва официально озвучивала позицию по переговорам множество раз, но, тем не менее, другие участники процесса продолжают ее игнорировать.Аналитик сделал вывод, что Трампу следует надавить на Зеленского, чтобы он отменил указ о запрете прямых переговоров с Россией, потому что это только создает лишние препятствия мирному процессу.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.

https://ria.ru/20250402/prigovor-2008989672.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

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в мире, россия, европа, украина, владимир зеленский