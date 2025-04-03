Рейтинг@Mail.ru
"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/zayavlenie-2009013474.html
"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине
"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине - РИА Новости, 03.04.2025
"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине
Европа и Украина создают все новые препятствия мирному процессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье на платформе Substack. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T03:35:00+03:00
2025-04-03T03:35:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg
МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Европа и Украина создают все новые препятствия мирному процессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье на платформе Substack."Европа и Владимир Зеленский создают препятствия. Черноморская сделка, например, зависит от того, снимет ли Европа экономические санкции на экспорт зерна и удобрений из России и подключит один из ключевых российских банков к SWIFT. Европа решительно отказала", — написал он.Экс-сотрудник ЦРУ напомнил, что Москва официально озвучивала позицию по переговорам множество раз, но, тем не менее, другие участники процесса продолжают ее игнорировать.Аналитик сделал вывод, что Трампу следует надавить на Зеленского, чтобы он отменил указ о запрете прямых переговоров с Россией, потому что это только создает лишние препятствия мирному процессу.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
https://ria.ru/20250402/prigovor-2008989672.html
https://ria.ru/20250402/tramp-2008988056.html
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_00793b88ea66c1490505bcf5872c9aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, владимир зеленский
В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Зеленский
"Решительно отказала": в США сделали заявление о мирном процессе по Украине

Аналитик Джонсон: Европа и Украина создают препятствия мирному процессу

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 03 апр — РИА Новости. Европа и Украина создают все новые препятствия мирному процессу, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в статье на платформе Substack.
"Европа и Владимир Зеленский создают препятствия. Черноморская сделка, например, зависит от того, снимет ли Европа экономические санкции на экспорт зерна и удобрений из России и подключит один из ключевых российских банков к SWIFT. Европа решительно отказала", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"До исчезновения 120 дней": Зеленскому вынесли приговор
Вчера, 22:53
Экс-сотрудник ЦРУ напомнил, что Москва официально озвучивала позицию по переговорам множество раз, но, тем не менее, другие участники процесса продолжают ее игнорировать.
Аналитик сделал вывод, что Трампу следует надавить на Зеленского, чтобы он отменил указ о запрете прямых переговоров с Россией, потому что это только создает лишние препятствия мирному процессу.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США, продлившаяся более 12 часов. На ней представители двух стран, среди прочего, договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
"Вот и все". На Украине сделали мрачное заявление о Трампе
Вчера, 22:15
Делегации также условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.
В минувшую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев по сути и не присоединялся к мораторию на нанесение ударов по объектам инфраструктуры.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
США грозят использовать главное оружие: Россия заберет с собой весь мир
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала