https://ria.ru/20250403/zakonoproekt-2009013189.html

ОП не поддержала новый законопроект о бездомных животных

ОП не поддержала новый законопроект о бездомных животных - РИА Новости, 03.04.2025

ОП не поддержала новый законопроект о бездомных животных

Общественная палата РФ не поддержала законопроект, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T03:28:00+03:00

2025-04-03T03:28:00+03:00

2025-04-03T03:29:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Общественная палата РФ не поддержала законопроект, направленный на защиту людей от нападений бездомных животных, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов в конце февраля. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается (метод ОСВВ) из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Кроме того, предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания. "Общественная палата не поддерживает проект федерального закона… "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - сказано в заключении ОП РФ. В документе подчеркивается, что заключение сформировано по результатам общественной экспертизы законопроекта. Эксперты отмечают, что значительная доля случаев нападений на людей связана с животными, имеющими владельцев. В документе подчеркивается, что в Нижегородской области из числа зарегистрированных случаев "покусов" около 80% приходится на владельческих животных, в Волгоградской области порядка 70% нападений связаны с животными, находящимися на самовыгуле, в Брянской области соотношение нападений владельческих и безнадзорных животных практически одинаково. "По мнению общественных экспертов, различия в эффективности системы ОСВВ и значительный вклад владельческих животных в статистику нападений указывают на необходимость совершенствования действующего регулирования, в том числе усиления мер контроля за такими животными, имеющими владельцев", - сказано в документе. Также подчеркивается, что важно предусмотреть усиление ответственности владельцев за самовыгул. Кроме того, по мнению экспертов, отдельное внимание необходимо уделить совершенствованию практики применения метода ОСВВ в регионах с учетом успешного опыта отдельных субъектов РФ, в том числе опыта по устройству животных в новые семьи, поддержке приютов и взаимодействию с добровольческими и волонтерскими организациями. По мнению экспертной группы, данные практики способствуют успешному регулированию численности животных без владельцев, исключая необходимость установления предельных сроков содержания и применения мер умерщвления. Также в Общественной палате отмечают, что предлагаемая норма об умерщвлении животного гуманным способом в случае, если истек его срок содержания в приюте, вступает в противоречие с правовой позицией Конституционного суда РФ, согласно которой умерщвление животных без владельцев по причинам рационализации, например, переполненности приютов или бюджетных ограничений, не может рассматриваться в качестве самостоятельного основания для применения данной меры. Кроме того, согласно мнению экспертов, само умерщвление должно соответствовать конституционному характеру гуманистических начал в регулировании обращения с животными. "Участники общественной экспертизы подчеркнули, что принятие анализируемых в настоящем заключении положений законопроекта требует дополнительной проработки с учетом принципов гуманного обращения с животными, защиты здоровья граждан и эффективности мер регулирования численности безнадзорных животных", - сказано в документе. Госдума на пленарном заседании в марте приняла обращение палаты к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными. Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения.

https://ria.ru/20250313/zhivotnye-2004733521.html

https://ria.ru/20250325/gosduma-2007079284.html

https://ria.ru/20250313/klishas-2004746233.html

https://ria.ru/20250328/volodin-2007864062.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, нижегородская область, волгоградская область, михаил мишустин, вячеслав володин, госдума рф