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Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии

Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии - РИА Новости, 03.04.2025

Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии

Заявление президента Александра Вучича, что сербская армия освободила Югославию от нацистов по большей части своими силами, вызывает удивление, сказала... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:59:00+03:00

2025-04-03T14:59:00+03:00

2025-04-03T19:09:00+03:00

в мире

сербия

югославия

белград (город)

александр вучич

мария захарова

иосип броз тито

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Заявление президента Александра Вучича, что сербская армия освободила Югославию от нацистов по большей части своими силами, вызывает удивление, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.В недавнем интервью блогеру Марио Науфалу политик выразил мнение, что страну освободили во время Второй мировой войны при ограниченной помощи Красной армии."Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию", — отметила она на брифинге.Дипломат напомнила, что около десяти тысяч солдат и офицеров Красной армии погибли, освобождая Югославию от немецкой оккупации. При этом более четырех тысяч из них пали в боях за Белград осенью 1944 года.Кроме того, около 21 тысячи красноармейцев получили ранения или пропали без вести. Также в составе Народно-освободительной армии Югославии сражались примерно шесть тысяч советских граждан, потери среди них составили полторы тысячи человек. При этом югославскими орденами и медалями наградили более двух тысяч советских солдат и офицеров."Согласитесь, тогда они (местные власти. — Прим. ред.) были щедрее в оценках, нежели спустя 80 лет", — посетовала Захарова. При этом в Сербии на должном уровне заботятся о 49 захоронениях советских воинов, а российские представители в октябре принимали участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда."Будем надеяться, что это (высказывание Вучича. — Прим. ред.) — неправильно выстроенная фраза", — уточнила дипломат.Захарова призвала сербских коллег находить правильные слова, чтобы не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944-го. В ней принимали участие бойцы 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части НОАЮ Иосипа Броза Тито.В центре Белграда расположен мемориал 2953 бойцам Народно-освободительной армии Югославии и 940 солдатам и офицерам Красной армии, павшим при освобождении города. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы.По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории похоронены более семи тысяч бойцов Красной армии.

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https://ria.ru/20250322/peregovory-2006677611.html

https://ria.ru/20250401/vuchich-2008778383.html

https://ria.ru/20250402/vuchich-2008807521.html

сербия

югославия

белград (город)

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в мире, сербия, югославия, белград (город), александр вучич, мария захарова, иосип броз тито, вторая мировая война (1939-1945)