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Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке - РИА Новости, 03.04.2025
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16:38 03.04.2025 (обновлено: 17:14 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html
Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке
Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке - РИА Новости, 03.04.2025
Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке
Главу закрытого административно-территориального образования Видяево в Мурманской области Сергея Богзу задержали по делу о получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:38:00+03:00
2025-04-03T17:14:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
россия
взятка
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мурманск
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МУРМАНСК, 3 апр — РИА Новости. Главу закрытого административно-территориального образования Видяево в Мурманской области Сергея Богзу задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщило региональное управление СК России."В 2024 году фигурант способствовал заключению гражданско-правового договора по обеспечению муниципальных нужд в ЗАТО Видяево с директором коммерческой организации за незаконное вознаграждение в размере более 15 миллионов рублей", — говорится в заявлении.В период с 29 ноября 2024-го по 21 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в поселке Видяево, а также на территории Первомайского и Октябрьского округов Мурманска, лично получил от главы компании часть взятки в размере не менее 1,8 миллиона рублей.Отмечается, что следователям удалось выявить и пресечь преступление во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного управления МВД России при силовой поддержке Росгвардии."По ходатайству следователя регионального СУ СКР обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — указали в ведомстве.Там уточнили, что в отношении директора коммерческой организации также расследуется уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.
https://ria.ru/20250403/vzyatka-2009082854.html
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Задержание главы Видяево в Мурманской области за получение взятки в особо крупном размере
Глава Видяево в Мурманской области Сергей Богза обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, его задержали, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, Богза помогал заключать договор по обеспечению муниципальных нужд в Видяево с директором одной из коммерческих организаций, за что должен был получить 15 млн рублей, правда, успели ему дать только 1,8 млн. Обвиняемого заключили под стражу.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, россия, взятка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Мурманская область, Россия, Взятка, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Мурманск
Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке

СК: главу ЗАТО Видяево Богзу задержали по делу о получении крупной взятки

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МУРМАНСК, 3 апр — РИА Новости. Главу закрытого административно-территориального образования Видяево в Мурманской области Сергея Богзу задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщило региональное управление СК России.
"В 2024 году фигурант способствовал заключению гражданско-правового договора по обеспечению муниципальных нужд в ЗАТО Видяево с директором коммерческой организации за незаконное вознаграждение в размере более 15 миллионов рублей", — говорится в заявлении.
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В период с 29 ноября 2024-го по 21 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в поселке Видяево, а также на территории Первомайского и Октябрьского округов Мурманска, лично получил от главы компании часть взятки в размере не менее 1,8 миллиона рублей.
Отмечается, что следователям удалось выявить и пресечь преступление во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного управления МВД России при силовой поддержке Росгвардии.
"По ходатайству следователя регионального СУ СКР обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — указали в ведомстве.
Там уточнили, что в отношении директора коммерческой организации также расследуется уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Мурманская областьРоссияВзяткаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Мурманск
 
 
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