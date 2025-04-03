https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009150163.html

Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке

Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке - РИА Новости, 03.04.2025

Главу мурманского ЗАТО Видяево задержали по делу о взятке

Главу закрытого административно-территориального образования Видяево в Мурманской области Сергея Богзу задержали по делу о получении взятки в особо крупном... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:38:00+03:00

2025-04-03T16:38:00+03:00

2025-04-03T17:14:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

россия

взятка

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мурманск

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МУРМАНСК, 3 апр — РИА Новости. Главу закрытого административно-территориального образования Видяево в Мурманской области Сергея Богзу задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщило региональное управление СК России."В 2024 году фигурант способствовал заключению гражданско-правового договора по обеспечению муниципальных нужд в ЗАТО Видяево с директором коммерческой организации за незаконное вознаграждение в размере более 15 миллионов рублей", — говорится в заявлении.В период с 29 ноября 2024-го по 21 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в поселке Видяево, а также на территории Первомайского и Октябрьского округов Мурманска, лично получил от главы компании часть взятки в размере не менее 1,8 миллиона рублей.Отмечается, что следователям удалось выявить и пресечь преступление во взаимодействии с оперативными сотрудниками областного управления МВД России при силовой поддержке Росгвардии."По ходатайству следователя регионального СУ СКР обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — указали в ведомстве.Там уточнили, что в отношении директора коммерческой организации также расследуется уголовное дело о даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

https://ria.ru/20250403/vzyatka-2009082854.html

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Задержание главы Видяево в Мурманской области за получение взятки в особо крупном размере Глава Видяево в Мурманской области Сергей Богза обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, его задержали, сообщили в СУСК по региону. По версии следствия, Богза помогал заключать договор по обеспечению муниципальных нужд в Видяево с директором одной из коммерческих организаций, за что должен был получить 15 млн рублей, правда, успели ему дать только 1,8 млн. Обвиняемого заключили под стражу. 2025-04-03T16:38 true PT0M32S

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, россия, взятка, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мурманск