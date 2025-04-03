Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии
Захарову удивило заявление Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась словам президента Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию от нацистов в большой степени своими силами.
В недавнем интервью блогеру Марио Науфалу политик выразил мнение, что страну освободили во время Второй мировой войны при ограниченной помощи Красной армии.
При этом в Народно-освободительную армию Югославии входили примерно шесть тысяч советских граждан, из них полторы тысячи погибли. Более двух тысяч советских солдат и офицеров впоследствии получили югославские ордена и медали.
"Будем надеяться, что это (высказывание Вучича. — Прим. ред.) — неправильно выстроенная фраза", — уточнила дипломат.
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Дипломат обратила внимание, что в республике следят за 49 захоронениями советских воинов должным образом. Кроме того, в октябре российские представители принимали участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда.
Захарова призвала сербских коллег находить правильные слова, чтобы не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.
В освобождении Югославии от немецких нацистов были задействованы силы СССР, самого балканского государства, а также Болгарии. Главным событием в этом стала Белградская стратегическая наступательная операция, при которой удалось разбить немцев и их союзников. Потери Красной армии составили 35 тысяч солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. Как сообщал научный директор РВИО Михаил Мягков, лишь при освобождении Белграда погибло около тысячи советских военных и почти три тысячи югославских.