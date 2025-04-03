https://ria.ru/20250403/vuchich-2009203337.html

Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии

Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии - РИА Новости, 03.04.2025

Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии

Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась словам президента Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию от нацистов в большой... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T19:56:00+03:00

2025-04-03T19:56:00+03:00

2025-04-03T20:09:00+03:00

в мире

югославия

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сербия

мария захарова

александр вучич

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась словам президента Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию от нацистов в большой степени своими силами. "Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию", — отметила она на брифинге.Как напомнила Захарова, во время освобождения Югославии погибли около десяти тысяч солдат и офицеров Красной армии. Только в боях за Белград, проходивших осенью 1944 года, пали более четырех тысяч. Помимо этого, почти 21 тысяча солдат получила ранения или пропала без вести. При этом в Народно-освободительную армию Югославии входили примерно шесть тысяч советских граждан, из них полторы тысячи погибли. Более двух тысяч советских солдат и офицеров впоследствии получили югославские ордена и медали. "Будем надеяться, что это (высказывание Вучича. — Прим. ред.) — неправильно выстроенная фраза", — уточнила дипломат.Дипломат обратила внимание, что в республике следят за 49 захоронениями советских воинов должным образом. Кроме того, в октябре российские представители принимали участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда.Захарова призвала сербских коллег находить правильные слова, чтобы не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.В освобождении Югославии от немецких нацистов были задействованы силы СССР, самого балканского государства, а также Болгарии. Главным событием в этом стала Белградская стратегическая наступательная операция, при которой удалось разбить немцев и их союзников. Потери Красной армии составили 35 тысяч солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. Как сообщал научный директор РВИО Михаил Мягков, лишь при освобождении Белграда погибло около тысячи советских военных и почти три тысячи югославских.

https://ria.ru/20250402/tramp-2008693223.html

https://ria.ru/20250322/peregovory-2006677611.html

https://ria.ru/20250402/vuchich-2008807521.html

югославия

белград (город)

сербия

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в мире, югославия, белград (город), сербия, мария захарова, александр вучич, вторая мировая война (1939-1945)