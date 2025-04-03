Рейтинг@Mail.ru
Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 03.04.2025 (обновлено: 20:09 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/vuchich-2009203337.html
Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии
Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии - РИА Новости, 03.04.2025
Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии
Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась словам президента Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию от нацистов в большой... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:56:00+03:00
2025-04-03T20:09:00+03:00
в мире
югославия
белград (город)
сербия
мария захарова
александр вучич
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_159:59:900:476_1920x0_80_0_0_1946f616bfbb7a40d435dbf68bcc899b.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась словам президента Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию от нацистов в большой степени своими силами. "Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию", — отметила она на брифинге.Как напомнила Захарова, во время освобождения Югославии погибли около десяти тысяч солдат и офицеров Красной армии. Только в боях за Белград, проходивших осенью 1944 года, пали более четырех тысяч. Помимо этого, почти 21 тысяча солдат получила ранения или пропала без вести. При этом в Народно-освободительную армию Югославии входили примерно шесть тысяч советских граждан, из них полторы тысячи погибли. Более двух тысяч советских солдат и офицеров впоследствии получили югославские ордена и медали. "Будем надеяться, что это (высказывание Вучича. — Прим. ред.) — неправильно выстроенная фраза", — уточнила дипломат.Дипломат обратила внимание, что в республике следят за 49 захоронениями советских воинов должным образом. Кроме того, в октябре российские представители принимали участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда.Захарова призвала сербских коллег находить правильные слова, чтобы не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.В освобождении Югославии от немецких нацистов были задействованы силы СССР, самого балканского государства, а также Болгарии. Главным событием в этом стала Белградская стратегическая наступательная операция, при которой удалось разбить немцев и их союзников. Потери Красной армии составили 35 тысяч солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. Как сообщал научный директор РВИО Михаил Мягков, лишь при освобождении Белграда погибло около тысячи советских военных и почти три тысячи югославских.
https://ria.ru/20250402/tramp-2008693223.html
https://ria.ru/20250322/peregovory-2006677611.html
https://ria.ru/20250402/vuchich-2008807521.html
югославия
белград (город)
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, югославия, белград (город), сербия, мария захарова, александр вучич, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Югославия, Белград (город), Сербия, Мария Захарова, Александр Вучич, Вторая мировая война (1939-1945)
Захарова удивилась словам Вучича об освобождении Югославии

Захарову удивило заявление Вучича о роли Красной армии в освобождении Югославии

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова удивилась словам президента Александра Вучича о том, что сербская армия освободила Югославию от нацистов в большой степени своими силами.

В недавнем интервью блогеру Марио Науфалу политик выразил мнение, что страну освободили во время Второй мировой войны при ограниченной помощи Красной армии.

Жители Белграда приветствуют бойцов роты связи 30-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового полка 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Эксперт: в Сербии чтут вклад Красной армии в освобождение от нацистов
2 апреля, 08:00
"Вызывает удивление, что президент Сербии не нашел нужных слов, особенно в год 80-летия Победы, для того, чтобы почтить память тех, кто в рядах Красной армии освобождал Европу и, в частности, Югославию", — отметила она на брифинге.
Как напомнила Захарова, во время освобождения Югославии погибли около десяти тысяч солдат и офицеров Красной армии. Только в боях за Белград, проходивших осенью 1944 года, пали более четырех тысяч. Помимо этого, почти 21 тысяча солдат получила ранения или пропала без вести.
При этом в Народно-освободительную армию Югославии входили примерно шесть тысяч советских граждан, из них полторы тысячи погибли. Более двух тысяч советских солдат и офицеров впоследствии получили югославские ордена и медали.
"Будем надеяться, что это (высказывание Вучича. — Прим. ред.) — неправильно выстроенная фраза", — уточнила дипломат.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
22 марта, 16:49
Дипломат обратила внимание, что в республике следят за 49 захоронениями советских воинов должным образом. Кроме того, в октябре российские представители принимали участие в праздновании 80-летия освобождения Белграда.
Захарова призвала сербских коллег находить правильные слова, чтобы не забывать о роли Красной армии в освобождении их страны.
В освобождении Югославии от немецких нацистов были задействованы силы СССР, самого балканского государства, а также Болгарии. Главным событием в этом стала Белградская стратегическая наступательная операция, при которой удалось разбить немцев и их союзников. Потери Красной армии составили 35 тысяч солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. Как сообщал научный директор РВИО Михаил Мягков, лишь при освобождении Белграда погибло около тысячи советских военных и почти три тысячи югославских.
Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным
2 апреля, 08:31
 
В миреЮгославияБелград (город)СербияМария ЗахароваАлександр ВучичВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала