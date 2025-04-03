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Во Владивостоке задержали подростков, подозреваемых в избиении мужчины

Во Владивостоке задержали подростков, подозреваемых в избиении мужчины - РИА Новости, 03.04.2025

Во Владивостоке задержали подростков, подозреваемых в избиении мужчины

Полиция задержала подозреваемых в нападении с ножом, избиении и попытке поджечь местного жителя на рынке во Владивостоке, ими оказались трое подростков,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:43:00+03:00

2025-04-03T13:43:00+03:00

2025-04-03T14:32:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в нападении с ножом, избиении и попытке поджечь местного жителя на рынке во Владивостоке, ими оказались трое подростков, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю. В среду в соцсетях распространилось видео с камеры наблюдения, на котором трое мужчин нападают на четвертого, бьют его, поджигают, а один напоследок втыкает нож в спину пострадавшему. Краевое УМВД сообщало, что инцидент произошел на рынке на улице Адмирала Юмашева: трое неизвестных нанесли ножевые ранения 41-летнему жителю Владивостока. Мужчина госпитализирован. Прокуратура сообщала, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом. "Установлены и задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления. Ими оказались двое 16-летних и один 17-летний жители Владивостока", - говорится в сообщении.

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)