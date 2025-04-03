Во Владивостоке задержали подростков, подозреваемых в избиении мужчины
МВД: во Владивостоке задержали подростков, подозреваемых в избиении мужчины
Момент нападения на рынке во Владивостоке. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на рынке во Владивостоке. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 апр – РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в нападении с ножом, избиении и попытке поджечь местного жителя на рынке во Владивостоке, ими оказались трое подростков, сообщило УМВД РФ по Приморскому краю.
В среду в соцсетях распространилось видео с камеры наблюдения, на котором трое мужчин нападают на четвертого, бьют его, поджигают, а один напоследок втыкает нож в спину пострадавшему. Краевое УМВД сообщало, что инцидент произошел на рынке на улице Адмирала Юмашева: трое неизвестных нанесли ножевые ранения 41-летнему жителю Владивостока. Мужчина госпитализирован. Прокуратура сообщала, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство группой лиц, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом.
"Установлены и задержаны подозреваемые в совершении тяжкого преступления. Ими оказались двое 16-летних и один 17-летний жители Владивостока", - говорится в сообщении.
© Фото : УМВД РФ по Приморскому краюПодозреваемые в нападении с ножом, избиении и попытке поджечь местного жителя на рынке во Владивостоке
© Фото : УМВД РФ по Приморскому краю
Подозреваемые в нападении с ножом, избиении и попытке поджечь местного жителя на рынке во Владивостоке