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Самарские ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты до конца апреля - РИА Новости, 03.04.2025
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16:25 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/veterany-2009144742.html
Самарские ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты до конца апреля
Самарские ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты до конца апреля - РИА Новости, 03.04.2025
Самарские ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты до конца апреля
Ветераны Великой Отечественной войны из Самарской области должны получить дополнительные единовременные региональные выплаты до конца апреля, сообщили в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:25:00+03:00
2025-04-03T16:25:00+03:00
общество
самарская область
россия
вячеслав федорищев
80-летие победы в великой отечественной войне
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САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны из Самарской области должны получить дополнительные единовременные региональные выплаты до конца апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона. В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета "Победа", на котором обсуждалась подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона отметил, что акцент должен быть сделан на пристальном и сердечном внимании к ветеранам. Федорищев напомнил, что помимо федеральных единовременных выплат на сумму 80 и 55 тысяч рублей, предусмотренных указом президента России, в Самарской области приняли решение о дополнительной региональной поддержке. Так, 1 миллион рублей выплатят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 80 тысяч рублей - блокадникам Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и ряду других категорий. "Мы предусмотрели, чтобы региональные выплаты предоставлялись в беззаявительном порядке. Профильные службы должны провести эту работу до конца апреля", – поставил задачу Федорищев. Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов сообщил, что региональные единовременные выплаты получат 5312 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним. На данный момент завершилось вручение юбилейных медалей, их получили 4423 ветерана. Сейчас участникам войны продолжают присваивать звания почетных граждан муниципалитетов, всю работу в этом направлении планируется закончить к 10 апреля. Участники оргкомитета также обсудили еще одно важное направление - сохранение исторической памяти. По поручению губернатора в регионе организуют новые Вечные огни в Отрадном, поселках Рощинский и Серноводск. Еще четыре Вечных огня в селах Алексеевка, Августовка, Марьевка и Челно-Вершины станут постоянно действующими после их перевода на природный газ. Все работы на объектах будут завершены к 3 мая.
https://ria.ru/20250331/kompensatsiya-2008446135.html
https://ria.ru/20250329/samara-2008160190.html
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общество, самарская область, россия, вячеслав федорищев, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Самарские ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты до конца апреля

Ветераны ВОВ из Самарской области получат дополнительные выплаты до конца апреля

© Александр ГальперинОрдена на груди ветерана Великой Отечественной войны
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Александр Гальперин
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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САМАРА, 3 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны из Самарской области должны получить дополнительные единовременные региональные выплаты до конца апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В четверг губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание оргкомитета "Победа", на котором обсуждалась подготовка к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона отметил, что акцент должен быть сделан на пристальном и сердечном внимании к ветеранам.
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Федорищев напомнил, что помимо федеральных единовременных выплат на сумму 80 и 55 тысяч рублей, предусмотренных указом президента России, в Самарской области приняли решение о дополнительной региональной поддержке. Так, 1 миллион рублей выплатят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 80 тысяч рублей - блокадникам Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и ряду других категорий.
"Мы предусмотрели, чтобы региональные выплаты предоставлялись в беззаявительном порядке. Профильные службы должны провести эту работу до конца апреля", – поставил задачу Федорищев.
Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов сообщил, что региональные единовременные выплаты получат 5312 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним. На данный момент завершилось вручение юбилейных медалей, их получили 4423 ветерана. Сейчас участникам войны продолжают присваивать звания почетных граждан муниципалитетов, всю работу в этом направлении планируется закончить к 10 апреля.
Участники оргкомитета также обсудили еще одно важное направление - сохранение исторической памяти. По поручению губернатора в регионе организуют новые Вечные огни в Отрадном, поселках Рощинский и Серноводск. Еще четыре Вечных огня в селах Алексеевка, Августовка, Марьевка и Челно-Вершины станут постоянно действующими после их перевода на природный газ. Все работы на объектах будут завершены к 3 мая.
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