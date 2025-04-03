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Венгрия решила выйти из МУС - РИА Новости, 03.04.2025
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11:05 03.04.2025 (обновлено: 14:54 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/vengriya-2009057509.html
Венгрия решила выйти из МУС
Венгрия решила выйти из МУС - РИА Новости, 03.04.2025
Венгрия решила выйти из МУС
Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МУС), заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его слова привело агентство MTI. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:05:00+03:00
2025-04-03T14:54:00+03:00
в мире
венгрия
международный уголовный суд
йоав галант
биньямин нетаньяху
израиль
будапешт
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БУДАПЕШТ, 3 апр — РИА Новости. Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МУС), заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его слова привело агентство MTI."Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг", — отметил он.Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа.Гуйяш подчеркивал, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.Помимо него, МУС желает задержать и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.
https://ria.ru/20250403/vengriya-2009106603.html
https://ria.ru/20250403/mus-2009095512.html
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в мире, венгрия, международный уголовный суд, йоав галант, биньямин нетаньяху, израиль, будапешт
В мире, Венгрия, Международный уголовный суд, Йоав Галант, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Будапешт
Венгрия решила выйти из МУС

Венгрия на фоне визита Нетаньяху объявила о выходе из МУС

© AP Photo / Denes ErdosЦеремония встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште
Церемония встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Церемония встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Будапеште
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БУДАПЕШТ, 3 апр — РИА Новости. Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МУС), заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его слова привело агентство MTI.
"Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг", — отметил он.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Орбан объяснил выход Венгрии из МУС
Вчера, 14:09
Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа.
Гуйяш подчеркивал, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.
Помимо него, МУС желает задержать и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Будапеште. 3 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МУС призвал Венгрию к сотрудничеству в связи с визитом Нетаньяху
Вчера, 13:37
 
В миреВенгрияМеждународный уголовный судЙоав ГалантБиньямин НетаньяхуИзраильБудапешт
 
 
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