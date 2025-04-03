https://ria.ru/20250403/vengriya-2009057509.html

Венгрия решила выйти из МУС

Венгрия решила выйти из МУС - РИА Новости, 03.04.2025

Венгрия решила выйти из МУС

Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МУС), заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его слова привело агентство MTI. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:05:00+03:00

2025-04-03T11:05:00+03:00

2025-04-03T14:54:00+03:00

в мире

венгрия

международный уголовный суд

йоав галант

биньямин нетаньяху

израиль

будапешт

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БУДАПЕШТ, 3 апр — РИА Новости. Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МУС), заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его слова привело агентство MTI."Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг", — отметил он.Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа.Гуйяш подчеркивал, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.Помимо него, МУС желает задержать и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.

https://ria.ru/20250403/vengriya-2009106603.html

https://ria.ru/20250403/mus-2009095512.html

венгрия

израиль

будапешт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, венгрия, международный уголовный суд, йоав галант, биньямин нетаньяху, израиль, будапешт