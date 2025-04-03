https://ria.ru/20250403/vengriya-2009057509.html
Венгрия решила выйти из МУС
Венгрия решила выйти из МУС - РИА Новости, 03.04.2025
Венгрия решила выйти из МУС
Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МУС), заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его слова привело агентство MTI. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:05:00+03:00
2025-04-03T11:05:00+03:00
2025-04-03T14:54:00+03:00
в мире
венгрия
международный уголовный суд
йоав галант
биньямин нетаньяху
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БУДАПЕШТ, 3 апр — РИА Новости. Будапешт выйдет из Международного уголовного суда (МУС), заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, его слова привело агентство MTI."Правительство приняло решение о выходе из Международного уголовного суда. Процедура прекращения полномочий в соответствии с конституцией и международно-правовыми рамками будет инициирована правительством в четверг", — отметил он.Это произошло на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на арест которого МУС выдал ордер в ноябре. Поводом для разбирательства стало обвинение в предполагаемых военных преступлениях в секторе Газа.Гуйяш подчеркивал, что Венгрия не ратифицировала статут МУС, поэтому Нетаньяху может спокойно приехать в страну, не опасаясь ареста по ордеру.Помимо него, МУС желает задержать и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.
https://ria.ru/20250403/vengriya-2009106603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, международный уголовный суд, йоав галант, биньямин нетаньяху, израиль, будапешт
В мире, Венгрия, Международный уголовный суд, Йоав Галант, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Будапешт
Венгрия решила выйти из МУС
Венгрия на фоне визита Нетаньяху объявила о выходе из МУС