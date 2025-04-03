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Минобороны Белоруссии раскрыло цели учений "Запад-2025" - РИА Новости, 03.04.2025
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17:12 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/ucheniya-2009162509.html
Минобороны Белоруссии раскрыло цели учений "Запад-2025"
Минобороны Белоруссии раскрыло цели учений "Запад-2025" - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны Белоруссии раскрыло цели учений "Запад-2025"
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что запланированные на сентябрь текущего года совместные белорусско-российские стратегические учения... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:12:00+03:00
2025-04-03T17:12:00+03:00
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что запланированные на сентябрь текущего года совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025" покажут, что страны готовы себя защитить, но при этом они никому не угрожают. "Процесс выработки замысла (учений - ред.) только идет… Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно, без оглядки на страны Запада. Это – повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя – показать, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем", - сказал министр телеканалу "Первый информационный". Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале телеканала. Хренин добавил, что на Западе в очередной раз сделали "информационный повод" из решения Белоруссии и РФ провести совместные учения. Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025", в которых примут участие более 13 тысяч военнослужащих, пройдут на территории Белоруссии в середине сентября. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в феврале заявлял, что белорусско-российские учения "Запад-2025" будут носить оборонительную направленность, планируется оценить уровень слаженности и взаимодействия белорусской армии с вооруженными силами РФ. В рамках обязательств по Венскому документу ОБСЕ от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе государства-участники были своевременно уведомлены о проведении учения и его основных параметрах. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что в замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции.
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белоруссия, россия, европа, виктор хренин, андрей белоусов, обсе, в мире, безопасность
Белоруссия, Россия, Европа, Виктор Хренин, Андрей Белоусов, ОБСЕ, В мире, Безопасность
Минобороны Белоруссии раскрыло цели учений "Запад-2025"

Хренин: учения "Запад-2025" покажут, что Белоруссия и РФ готовы себя защищать

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
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МИНСК, 3 апр – РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что запланированные на сентябрь текущего года совместные белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025" покажут, что страны готовы себя защитить, но при этом они никому не угрожают.
"Процесс выработки замысла (учений - ред.) только идет… Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно, без оглядки на страны Запада. Это – повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя – показать, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем", - сказал министр телеканалу "Первый информационный". Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале телеканала.
Хренин добавил, что на Западе в очередной раз сделали "информационный повод" из решения Белоруссии и РФ провести совместные учения.
Белорусско-российские стратегические учения "Запад-2025", в которых примут участие более 13 тысяч военнослужащих, пройдут на территории Белоруссии в середине сентября. Начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в феврале заявлял, что белорусско-российские учения "Запад-2025" будут носить оборонительную направленность, планируется оценить уровень слаженности и взаимодействия белорусской армии с вооруженными силами РФ. В рамках обязательств по Венскому документу ОБСЕ от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе государства-участники были своевременно уведомлены о проведении учения и его основных параметрах.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что в замысле совместных стратегических учений "Запад-2025" учтены современные угрозы для безопасности России и Белоруссии, а также обстановка, складывающаяся в зоне специальной военной операции.
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БелоруссияРоссияЕвропаВиктор ХренинАндрей БелоусовОБСЕВ миреБезопасность
 
 
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