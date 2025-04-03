https://ria.ru/20250403/tusk-2009029163.html

Премьер Польши выступил с призывом после решения Трампа

Премьер Польши выступил с призывом после решения Трампа - РИА Новости, 03.04.2025

Премьер Польши выступил с призывом после решения Трампа

Премьер Польши Дональд Туск призвал ЕС к адекватному ответу на американские пошлины. Об этом он написал в соцсети X. "Дружба означает партнерство. Партнерство... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:19:00+03:00

2025-04-03T08:19:00+03:00

2025-04-03T10:34:00+03:00

польша

сша

дональд туск

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в мире

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск призвал ЕС к адекватному ответу на американские пошлины. Об этом он написал в соцсети X. "Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины", — говорится в публикации. В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению политика, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.В свою очередь, глава минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250403/glava-2009023509.html

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польша, сша, дональд туск, евросоюз, в мире