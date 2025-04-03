Премьер Польши выступил с призывом после решения Трампа
Премьер Польши Туск призвал ЕС к адекватному ответу на американские пошлины
© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск призвал ЕС к адекватному ответу на американские пошлины. Об этом он написал в соцсети X.
"Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины", — говорится в публикации.
В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению политика, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
В свою очередь, глава минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
"Дружба означает партнерство. Партнерство означает реальные и по-настоящему взаимные пошлины", — говорится в публикации.
В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению политика, это станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
В свою очередь, глава минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.