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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 03.04.2025 (обновлено: 13:38 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/tsentr-2009094507.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:30:00+03:00
2025-04-03T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
димитров
красноармейск
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега" в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Котлино, Ленина, Удачное, Преображенка и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, уничтожены семь автомобилей и два артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
димитров
красноармейск
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вооруженные силы украины, димитров, красноармейск, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Димитров, Красноармейск, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"

МО: ВСУ в зоне действия группировки Центр потеряли до 440 боевиков и танк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега" в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Котлино, Ленина, Удачное, Преображенка и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, уничтожены семь автомобилей и два артиллерийских орудия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДимитровКрасноармейскГерманияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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