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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины,... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:30:00+03:00
2025-04-03T13:30:00+03:00
2025-04-03T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
димитров
красноармейск
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения "Омега" в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Котлино, Ленина, Удачное, Преображенка и Алексеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, уничтожены семь автомобилей и два артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, димитров, красноармейск, германия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Димитров, Красноармейск, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Центра"
МО: ВСУ в зоне действия группировки Центр потеряли до 440 боевиков и танк