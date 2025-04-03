https://ria.ru/20250403/tramp-2009131321.html

Economist поместил на обложку Трампа, отрезающего США от мира

Economist поместил на обложку Трампа, отрезающего США от мира - РИА Новости, 03.04.2025

Economist поместил на обложку Трампа, отрезающего США от мира

Издание Economist после введения Вашингтоном "взаимных" пошлин на импорт из других стран посвятило президенту США Дональду Трампу обложку, на которой... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:28:00+03:00

2025-04-03T15:28:00+03:00

2025-04-03T15:28:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Издание Economist после введения Вашингтоном "взаимных" пошлин на импорт из других стран посвятило президенту США Дональду Трампу обложку, на которой американский лидер ручной пилой отрезает страну от остального мира. "Дональд Трамп совершил одну из самых фундаментальных, вредоносных и ненужных экономических ошибок в современности", - такой подписью издание сопроводило публикацию обложки в соцсети X. На обложке Трамп держит ручную пилу и отрезает страну от остального мира. Иллюстрация подписана фразой "День краха. Как сократить глобальный ущерб". Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс.

https://ria.ru/20250403/ekspert-2009121538.html

https://ria.ru/20250403/medvedev-2009116565.html

сша

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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт