https://ria.ru/20250403/tanki-2009142400.html
В "Ростехе" рассказали о преимуществах российских танков перед западными
В "Ростехе" рассказали о преимуществах российских танков перед западными - РИА Новости, 03.04.2025
В "Ростехе" рассказали о преимуществах российских танков перед западными
Российские танки, участвующие в спецоперации, получили мощную защиту, их со всех сторон прикрывают зенитчики, боевые машины пехоты и огневые группы, в то время... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:16:00+03:00
2025-04-03T16:16:00+03:00
2025-04-03T16:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские танки, участвующие в спецоперации, получили мощную защиту, их со всех сторон прикрывают зенитчики, боевые машины пехоты и огневые группы, в то время как западная бронетехника на вооружении ВСУ гораздо сильнее подвержена новой угрозе – FPV-дронам, сообщили в "Ростехе". Ранее Минобороны РФ показало работу российских танкистов по позициям ВСУ на красноармейском направлении под прикрытием ЗРК "Стрела-10М" производства концерна "Калашников" и огневых групп, которые сбивают ударные и разведывательные дроны противника. "В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения", - говорится в сообщении "Ростеха". "Напротив, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя. Тактика применения отечественных машин предполагает их разностороннее прикрытие, в том числе от дронов противника. Так называемый малый воздух зачищается от БПЛА противника во время применения нашей бронетехники", – добавили в госкорпорации. Там подчеркнули, что от наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты. За счёт такого комплексного прикрытия российские тяжелые бронированные машины могут полноценно реализовать свои основные качества – точный огонь прямой наводкой по различным целям противника и быстрый натиск за счет превосходной маневренности. Также видеть всю картину поля боя и оперативно на неё реагировать экипажам российских машин помогают современная система управления огнем, панорамные прицелы и удобные интерфейсы. "Новые угрозы диктуют новую тактику применения, не отменяя роль танков. Российские машины в этом смысле демонстрируют лучшую адаптивность по сравнению с иностранными конкурентами. Требования к защищенности танка растут, поэтому производители техники постоянно совершенствуют свои изделия, разрабатывая и внедряя новые технологии", - обратили внимание в "Ростехе".
https://ria.ru/20240815/challenger-1966397972.html
https://ria.ru/20241207/tanki-1987853878.html
https://ria.ru/20250317/shtorm-2004987048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, украина, вооруженные силы украины, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Ростех, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В "Ростехе" рассказали о преимуществах российских танков перед западными
"Ростех": западные танки оказались уязвимее перед FPV-дронами, чем российские
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости.
Российские танки, участвующие в спецоперации, получили мощную защиту, их со всех сторон прикрывают зенитчики, боевые машины пехоты и огневые группы, в то время как западная бронетехника на вооружении ВСУ гораздо сильнее подвержена новой угрозе – FPV-дронам, сообщили в "Ростехе
".
Ранее Минобороны РФ показало работу российских танкистов по позициям ВСУ на красноармейском направлении под прикрытием ЗРК "Стрела-10М" производства концерна "Калашников" и огневых групп, которые сбивают ударные и разведывательные дроны противника.
"В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения", - говорится в сообщении "Ростеха".
«
"Напротив, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя. Тактика применения отечественных машин предполагает их разностороннее прикрытие, в том числе от дронов противника. Так называемый малый воздух зачищается от БПЛА противника во время применения нашей бронетехники", – добавили в госкорпорации.
Там подчеркнули, что от наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты. За счёт такого комплексного прикрытия российские тяжелые бронированные машины могут полноценно реализовать свои основные качества – точный огонь прямой наводкой по различным целям противника и быстрый натиск за счет превосходной маневренности.
Также видеть всю картину поля боя и оперативно на неё реагировать экипажам российских машин помогают современная система управления огнем, панорамные прицелы и удобные интерфейсы.
"Новые угрозы диктуют новую тактику применения, не отменяя роль танков. Российские машины в этом смысле демонстрируют лучшую адаптивность по сравнению с иностранными конкурентами. Требования к защищенности танка растут, поэтому производители техники постоянно совершенствуют свои изделия, разрабатывая и внедряя новые технологии", - обратили внимание в "Ростехе".