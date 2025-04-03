https://ria.ru/20250403/tanki-2009142400.html

В "Ростехе" рассказали о преимуществах российских танков перед западными

В "Ростехе" рассказали о преимуществах российских танков перед западными - РИА Новости, 03.04.2025

В "Ростехе" рассказали о преимуществах российских танков перед западными

Российские танки, участвующие в спецоперации, получили мощную защиту, их со всех сторон прикрывают зенитчики, боевые машины пехоты и огневые группы, в то время... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:16:00+03:00

2025-04-03T16:16:00+03:00

2025-04-03T16:16:00+03:00

безопасность

технологии

украина

вооруженные силы украины

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские танки, участвующие в спецоперации, получили мощную защиту, их со всех сторон прикрывают зенитчики, боевые машины пехоты и огневые группы, в то время как западная бронетехника на вооружении ВСУ гораздо сильнее подвержена новой угрозе – FPV-дронам, сообщили в "Ростехе". Ранее Минобороны РФ показало работу российских танкистов по позициям ВСУ на красноармейском направлении под прикрытием ЗРК "Стрела-10М" производства концерна "Калашников" и огневых групп, которые сбивают ударные и разведывательные дроны противника. "В ходе спецоперации на Украине в полной мере проявила себя новая угроза для бронетехники – ударные беспилотники, в том числе FPV-дроны. И в первую очередь это касается танков западного производства на вооружении ВСУ, так как страдает их защита и тактика применения", - говорится в сообщении "Ростеха". "Напротив, российские танки получили всеракурсную защиту, которая значительно повысила живучесть на поле боя. Тактика применения отечественных машин предполагает их разностороннее прикрытие, в том числе от дронов противника. Так называемый малый воздух зачищается от БПЛА противника во время применения нашей бронетехники", – добавили в госкорпорации. Там подчеркнули, что от наземных средств поражения танки защищают боевые машины пехоты. За счёт такого комплексного прикрытия российские тяжелые бронированные машины могут полноценно реализовать свои основные качества – точный огонь прямой наводкой по различным целям противника и быстрый натиск за счет превосходной маневренности. Также видеть всю картину поля боя и оперативно на неё реагировать экипажам российских машин помогают современная система управления огнем, панорамные прицелы и удобные интерфейсы. "Новые угрозы диктуют новую тактику применения, не отменяя роль танков. Российские машины в этом смысле демонстрируют лучшую адаптивность по сравнению с иностранными конкурентами. Требования к защищенности танка растут, поэтому производители техники постоянно совершенствуют свои изделия, разрабатывая и внедряя новые технологии", - обратили внимание в "Ростехе".

https://ria.ru/20240815/challenger-1966397972.html

https://ria.ru/20241207/tanki-1987853878.html

https://ria.ru/20250317/shtorm-2004987048.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, украина, вооруженные силы украины, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф)