https://ria.ru/20250403/svo-2009203938.html
Новгородские налоговики передали бойцам СВО пассажирскую ГАЗель
Новгородские налоговики передали бойцам СВО пассажирскую ГАЗель - РИА Новости, 03.04.2025
Новгородские налоговики передали бойцам СВО пассажирскую ГАЗель
Управление ФНС России по Новгородской области передало автобус ГАЗель для отправки бойцам СВО, сообщает Народный фронт региона. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T19:59:00+03:00
2025-04-03T19:59:00+03:00
2025-04-03T19:59:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Управление ФНС России по Новгородской области передало автобус ГАЗель для отправки бойцам СВО, сообщает Народный фронт региона. Уточняется, что военнослужащий с позывным "Чекист" доставит автобус на фронт. "Чекист" повёз на передовую пассажирскую ГАЗель NEXT. Её передало Народному фронту региональное отделение Налоговой службы. Как рассказал наш боец "Чекист", это очень нужный подарок. Машины в зоне СВО долго не живут", - говорится в сообщении. По словам "Чекиста", за полгода службы противник забросал снарядами с дронов шесть его машин. К счастью, из бойцов никто не пострадал. Кроме того, Народный фронт передал несколько антидронов, которые можно крепить на автомобиле. Они предупредят водителя о подлёте вражеских БПЛА. Подаренную ГАЗель волонтеры загрузили предметами личной гигиены и продуктами.
https://ria.ru/20250403/mediki-2009071544.html
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россия, новгородская область, сво
Надежные люди, Россия, Новгородская область, СВО
Новгородские налоговики передали бойцам СВО пассажирскую ГАЗель
Управление ФНС России по Новгородской области передало автобус ГАЗель в зону СВО
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апр - РИА Новости. Управление ФНС России по Новгородской области передало автобус ГАЗель для отправки бойцам СВО, сообщает Народный фронт региона.
Уточняется, что военнослужащий с позывным "Чекист" доставит автобус на фронт.
"Чекист" повёз на передовую пассажирскую ГАЗель NEXT. Её передало Народному фронту региональное отделение Налоговой службы. Как рассказал наш боец "Чекист", это очень нужный подарок. Машины в зоне СВО долго не живут", - говорится в сообщении.
По словам "Чекиста", за полгода службы противник забросал снарядами с дронов шесть его машин. К счастью, из бойцов никто не пострадал.
Кроме того, Народный фронт передал несколько антидронов, которые можно крепить на автомобиле. Они предупредят водителя о подлёте вражеских БПЛА. Подаренную ГАЗель волонтеры загрузили предметами личной гигиены и продуктами.