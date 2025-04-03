https://ria.ru/20250403/svo-2009115076.html

Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО, имеющих награды

Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО, имеющих награды - РИА Новости, 03.04.2025

Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО, имеющих награды

Свердловские депутаты намерены инициировать вопрос об уравнивании прав участников СВО вне зависимости от статуса их наград в отношении льгот по предоставлению... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:33:00+03:00

2025-04-03T14:33:00+03:00

2025-04-03T14:33:00+03:00

свердловская область

свердловская область

людмила бабушкина

сво

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Свердловские депутаты намерены инициировать вопрос об уравнивании прав участников СВО вне зависимости от статуса их наград в отношении льгот по предоставлению выплаты на приобретение земельного участка, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как отметила на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, на последней встрече с семьями участников СВО ней обратились с вопросом о льготах, когда, к примеру, награжденный орденом участник СВО получает компенсацию за земельный участок, а награжденный медалью — нет. "Медали тоже знаковые награды за геройские поступки. В соответствии с федеральным законодательством мы выделяем средства на приобретение земельного участка в размере двухсот тысяч рублей только тем, кто награжден орденами. Мы решили обсудить это дополнительно: либо обратимся в Государственную Думу с предложением, либо проверим, можем ли мы решить этот вопрос на уровне субъекта. Комитет по социальной политике уже получил поручение и будет заниматься этим вопросом, я тоже подключусь к этой работе. Я думаю, что распространить льготу для награжденных медалями будет правильно", – приводится в сообщении комментарий Бабушкиной.

https://ria.ru/20250320/bogdanovich-2006166315.html

свердловская область

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свердловская область, людмила бабушкина , сво