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Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО, имеющих награды - РИА Новости, 03.04.2025
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Свердловская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Свердловская область
 
14:33 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/svo-2009115076.html
Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО, имеющих награды
Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО, имеющих награды - РИА Новости, 03.04.2025
Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО, имеющих награды
Свердловские депутаты намерены инициировать вопрос об уравнивании прав участников СВО вне зависимости от статуса их наград в отношении льгот по предоставлению... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:33:00+03:00
2025-04-03T14:33:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
сво
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Свердловские депутаты намерены инициировать вопрос об уравнивании прав участников СВО вне зависимости от статуса их наград в отношении льгот по предоставлению выплаты на приобретение земельного участка, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как отметила на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, на последней встрече с семьями участников СВО ней обратились с вопросом о льготах, когда, к примеру, награжденный орденом участник СВО получает компенсацию за земельный участок, а награжденный медалью — нет. "Медали тоже знаковые награды за геройские поступки. В соответствии с федеральным законодательством мы выделяем средства на приобретение земельного участка в размере двухсот тысяч рублей только тем, кто награжден орденами. Мы решили обсудить это дополнительно: либо обратимся в Государственную Думу с предложением, либо проверим, можем ли мы решить этот вопрос на уровне субъекта. Комитет по социальной политике уже получил поручение и будет заниматься этим вопросом, я тоже подключусь к этой работе. Я думаю, что распространить льготу для награжденных медалями будет правильно", – приводится в сообщении комментарий Бабушкиной.
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свердловская область, людмила бабушкина , сво
Свердловская область , Свердловская область, Людмила Бабушкина , СВО
Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО, имеющих награды

Свердловские депутаты хотят уравнять льготы ветеранов СВО по покупке земли

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Свердловские депутаты намерены инициировать вопрос об уравнивании прав участников СВО вне зависимости от статуса их наград в отношении льгот по предоставлению выплаты на приобретение земельного участка, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как отметила на заседании Совета представительных органов муниципальных образований Свердловской области председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина, на последней встрече с семьями участников СВО ней обратились с вопросом о льготах, когда, к примеру, награжденный орденом участник СВО получает компенсацию за земельный участок, а награжденный медалью — нет.
"Медали тоже знаковые награды за геройские поступки. В соответствии с федеральным законодательством мы выделяем средства на приобретение земельного участка в размере двухсот тысяч рублей только тем, кто награжден орденами. Мы решили обсудить это дополнительно: либо обратимся в Государственную Думу с предложением, либо проверим, можем ли мы решить этот вопрос на уровне субъекта. Комитет по социальной политике уже получил поручение и будет заниматься этим вопросом, я тоже подключусь к этой работе. Я думаю, что распространить льготу для награжденных медалями будет правильно", – приводится в сообщении комментарий Бабушкиной.
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина во время встречи с семьями участников СВО в Богдановиче - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Свердловская областьСвердловская областьЛюдмила БабушкинаСВО
 
 
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