https://ria.ru/20250403/svo-2009093846.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 03.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 235 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:27:00+03:00

2025-04-03T13:27:00+03:00

2025-04-03T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

северск

часов яр

константиновка

безопасность

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 235 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Веролюбовка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Плещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

часов яр

константиновка

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, северск, часов яр, константиновка, безопасность