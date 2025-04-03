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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 03.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 235 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:27:00+03:00
2025-04-03T13:27:00+03:00
2025-04-03T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 235 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Веролюбовка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Плещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, северск, часов яр, константиновка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Северск, Часов Яр, Константиновка, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 235 военных в зоне действий "Юга"