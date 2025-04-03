https://ria.ru/20250403/svo-2009093111.html

ВС России освободили Веселое в ДНР

ВС России освободили Веселое в ДНР - РИА Новости, 03.04.2025

ВС России освободили Веселое в ДНР

Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:24:00+03:00

2025-04-03T13:24:00+03:00

2025-04-03T14:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

днепропетровская область

донецкая народная республика

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безопасность

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводкеНанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области."Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, безопасность