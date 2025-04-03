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ВС России освободили Веселое в ДНР - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 03.04.2025 (обновлено: 14:03 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/svo-2009093111.html
ВС России освободили Веселое в ДНР
ВС России освободили Веселое в ДНР - РИА Новости, 03.04.2025
ВС России освободили Веселое в ДНР
Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:24:00+03:00
2025-04-03T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепропетровская область
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводкеНанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области."Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - добавили в ведомстве.
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вооруженные силы украины, днепропетровская область, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
ВС России освободили Веселое в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Веселое в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Веселое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области.
"Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - добавили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасность
 
 
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