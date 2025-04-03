ВС России освободили Веселое в ДНР
Минобороны: ВС России освободили Веселое в ДНР
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий штурмового подразделения в зоне СВО
Военнослужащий штурмового подразделения в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Веселое в ДНР, продолжив продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Веселое в ДНР
Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области.
"Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - добавили в ведомстве.
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