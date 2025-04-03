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Стационары краткосрочного пребывания Подмосковья приняли 2,1 тысячи человек - РИА Новости, 03.04.2025
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Новости Подмосковья
 
13:55 03.04.2025 (обновлено: 13:56 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/statsionary-2009101904.html
Стационары краткосрочного пребывания Подмосковья приняли 2,1 тысячи человек
Стационары краткосрочного пребывания Подмосковья приняли 2,1 тысячи человек - РИА Новости, 03.04.2025
Стационары краткосрочного пребывания Подмосковья приняли 2,1 тысячи человек
Более 2,1 тысячи человек получили медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания в Московской области за все время их работы, сообщает... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:55:00+03:00
2025-04-03T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 2,1 тысячи человек получили медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания в Московской области за все время их работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. В данных стационарах пациентам оказывается хирургическая медпомощь, не требующая длительного пребывания в подразделении. После проведенного вмешательства пациент остается в палате, где за ним наблюдают специалисты. При стабильном состоянии человека выписывают на амбулаторное лечение в тот же день. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина, стационары кратковременного пребывания начали работать в больницах Московской области месяц назад. Медицинская помощь в них оказывается по различным профилям как взрослому, так и детскому населению. "Самыми востребованными профилями стали гинекология, офтальмология и хирургия. Всего за время работы стационаров кратковременного пребывания медицинскую помощь в них получили уже более 2,1 тысячи человек", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Стационары работают на базе 16 больниц, в том числе Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других.
https://ria.ru/20250403/zhku-2009094914.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Стационары краткосрочного пребывания Подмосковья приняли 2,1 тысячи человек

Более 2,1 тысячи жителей Подмосковья вылечились в кратковременных стационарах

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкСтационар
Стационар - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Стационар . Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Более 2,1 тысячи человек получили медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания в Московской области за все время их работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В данных стационарах пациентам оказывается хирургическая медпомощь, не требующая длительного пребывания в подразделении. После проведенного вмешательства пациент остается в палате, где за ним наблюдают специалисты. При стабильном состоянии человека выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.
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По словам заместителя председателя правительства Подмосковья – министра здравоохранения региона Максима Забелина, стационары кратковременного пребывания начали работать в больницах Московской области месяц назад. Медицинская помощь в них оказывается по различным профилям как взрослому, так и детскому населению.
"Самыми востребованными профилями стали гинекология, офтальмология и хирургия. Всего за время работы стационаров кратковременного пребывания медицинскую помощь в них получили уже более 2,1 тысячи человек", — сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Стационары работают на базе 16 больниц, в том числе Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других.
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