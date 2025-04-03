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WP раскрыла, что ждет НАТО в случае сокращения сил США в Европе
WP раскрыла, что ждет НАТО в случае сокращения сил США в Европе - РИА Новости, 03.04.2025
WP раскрыла, что ждет НАТО в случае сокращения сил США в Европе
Странам НАТО потребуется по меньшей мере 5-10 лет, чтобы восполнить потенциал в случае сокращения сил США в Европе, сообщает газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T17:04:00+03:00
2025-04-03T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Странам НАТО потребуется по меньшей мере 5-10 лет, чтобы восполнить потенциал в случае сокращения сил США в Европе, сообщает газета Washington Post со ссылкой на дипломатов. По данным издания, европейские чиновники надеются, что смогут уговорить американских коллег держать их в курсе по поводу возможного сокращения присутствия Штатов на континенте. При этом на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном ускорились переговоры между странами Европы о замене потенциала США в НАТО. "Но потребуется по меньшей мере от пяти до десяти лет и много денег, чтобы восполнить передовой потенциал США", - пишет газета. Впрочем, европейские страны опасаются представлять планы усиления своей роли в альянсе, так как считают, что это может лишь ускорить вывод американских сил с континента, отмечает газета. "Домашняя работа ведется в ряде стран. Когда мы сделаем это, мы посмотрим, сможем ли мы убедить других попытаться придать этому форму вместе с США, а не ждать, когда это прилетит нам в виде твита (сообщения в соцсети X - ред.) ночью", - приводит газета слова одного из европейских дипломатов о подготовке в Европе к снижению участия Штатов. По информации издания, большинство европейских чиновников все же согласны с тем, что американцы должны оставить за собой пост верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе. Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html
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в мире, европа, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
WP раскрыла, что ждет НАТО в случае сокращения сил США в Европе
WP: НАТО потребуется не менее пяти лет, чтобы восполнить потенциал США в Европе
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Странам НАТО потребуется по меньшей мере 5-10 лет, чтобы восполнить потенциал в случае сокращения сил США в Европе, сообщает газета Washington Post
со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, европейские чиновники надеются, что смогут уговорить американских коллег держать их в курсе по поводу возможного сокращения присутствия Штатов на континенте. При этом на фоне охлаждения отношений с Вашингтоном ускорились переговоры между странами Европы о замене потенциала США в НАТО.
"Но потребуется по меньшей мере от пяти до десяти лет и много денег, чтобы восполнить передовой потенциал США", - пишет газета.
Впрочем, европейские страны опасаются представлять планы усиления своей роли в альянсе, так как считают, что это может лишь ускорить вывод американских сил с континента, отмечает газета.
"Домашняя работа ведется в ряде стран. Когда мы сделаем это, мы посмотрим, сможем ли мы убедить других попытаться придать этому форму вместе с США, а не ждать, когда это прилетит нам в виде твита (сообщения в соцсети X - ред.) ночью", - приводит газета слова одного из европейских дипломатов о подготовке в Европе к снижению участия Штатов.
По информации издания, большинство европейских чиновников все же согласны с тем, что американцы должны оставить за собой пост верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.