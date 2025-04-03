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Тюменская область заняла 4-е место по качеству городской среды в РФ - РИА Новости, 03.04.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
13:37 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/sreda-2009095779.html
Тюменская область заняла 4-е место по качеству городской среды в РФ
Тюменская область заняла 4-е место по качеству городской среды в РФ - РИА Новости, 03.04.2025
Тюменская область заняла 4-е место по качеству городской среды в РФ
Тюменская область в общероссийском рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год заняла четвертое место, в том числе благодаря проектам благоустройства... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:37:00+03:00
2025-04-03T13:37:00+03:00
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
городская среда
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ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Тюменская область в общероссийском рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год заняла четвертое место, в том числе благодаря проектам благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил глава региона Александр Моор. "Тюменская область сохранила высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год. Рейтинг опубликовал Минстрой России. Все без исключения города нашего региона смогли значительно улучшить результаты. Тюмень в своей категории заняла второе место, Тобольск – четвертое, Ишим – шестое", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор. Рейтинг ежегодно формируется Минстроем России по 36 ключевым индикаторам, охватывающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. По итогам 2024 года Тюменская область получила 255 баллов из 360 возможных. По результатам 2023 года регион также занимал четвертое место среди субъектов РФ, но средний балл тогда был равен 227. Моор отметил, что индекс качества городской среды в Тюменской области растет опережающими темпами, в том числе благодаря проектам благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По его словам, только за последние пять лет по этой программе выполнен большой объем работ: преобразились 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства. В 2025 году будет реализовано семь проектов благоустройства.
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тюменская область, россия, александр моор, городская среда
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Городская среда
Тюменская область заняла 4-е место по качеству городской среды в РФ

Тюменская область заняла 4-е место по индексу качества городской среды в России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПешеходный мост через реку Туру в Тюмени
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 3 апр – РИА Новости. Тюменская область в общероссийском рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год заняла четвертое место, в том числе благодаря проектам благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил глава региона Александр Моор.
"Тюменская область сохранила высокое четвертое место в рейтинге индекса качества городской среды за 2024 год. Рейтинг опубликовал Минстрой России. Все без исключения города нашего региона смогли значительно улучшить результаты. Тюмень в своей категории заняла второе место, Тобольск – четвертое, Ишим – шестое", - написал в своем Telegram-канале Александр Моор.
Рейтинг ежегодно формируется Минстроем России по 36 ключевым индикаторам, охватывающим благоустройство, безопасность, доступность инфраструктуры, экологию, разнообразие и современность городской среды, а также эффективность муниципального управления. По итогам 2024 года Тюменская область получила 255 баллов из 360 возможных. По результатам 2023 года регион также занимал четвертое место среди субъектов РФ, но средний балл тогда был равен 227.
Моор отметил, что индекс качества городской среды в Тюменской области растет опережающими темпами, в том числе благодаря проектам благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". По его словам, только за последние пять лет по этой программе выполнен большой объем работ: преобразились 79 дворовых территорий и 33 общественных пространства. В 2025 году будет реализовано семь проектов благоустройства.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр МоорГородская среда
 
 
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