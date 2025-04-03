https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009094119.html

ВСУ потеряли 125 боевиков в зоне действий подразделений "Востока" за сутки

ВСУ потеряли 125 боевиков в зоне действий подразделений "Востока" за сутки - РИА Новости, 03.04.2025

ВСУ потеряли 125 боевиков в зоне действий подразделений "Востока" за сутки

Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T13:28:00+03:00

2025-04-03T13:28:00+03:00

2025-04-03T13:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сводкеНанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области."Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины