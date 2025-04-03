https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009023001.html

В группировке "Север" рассказали об операции в Курской области

В группировке "Север" рассказали об операции в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025

В группировке "Север" рассказали об операции в Курской области

Силы группировки войск "Север" вытесняют ВСУ из курских приграничных районов, сокращая зону контроля противника, линия фронта смещается в сторону Сумской... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T06:19:00+03:00

2025-04-03T06:19:00+03:00

2025-04-03T06:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

безопасность

сумская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Силы группировки войск "Север" вытесняют ВСУ из курских приграничных районов, сокращая зону контроля противника, линия фронта смещается в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости источник в группировке."Линия фронта сейчас движется в сторону Сумской области. Мы выбиваем противника с территории Курской области и продвигаемся дальше, к границе. Остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы", – заявил собеседник агентства.Он уточнил, что группировка "Север" использует артиллерию для вытеснения вражеских подразделений с этого участка, после чего штурмовые группы проводят зачистку позиций. Это позволяет сократить зону контроля противника на территории Курской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы рф, безопасность, сумская область, вооруженные силы украины