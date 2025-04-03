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В группировке "Север" рассказали об операции в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:19 03.04.2025 (обновлено: 06:26 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009023001.html
В группировке "Север" рассказали об операции в Курской области
В группировке "Север" рассказали об операции в Курской области - РИА Новости, 03.04.2025
В группировке "Север" рассказали об операции в Курской области
Силы группировки войск "Север" вытесняют ВСУ из курских приграничных районов, сокращая зону контроля противника, линия фронта смещается в сторону Сумской... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T06:19:00+03:00
2025-04-03T06:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Силы группировки войск "Север" вытесняют ВСУ из курских приграничных районов, сокращая зону контроля противника, линия фронта смещается в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости источник в группировке."Линия фронта сейчас движется в сторону Сумской области. Мы выбиваем противника с территории Курской области и продвигаемся дальше, к границе. Остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы", – заявил собеседник агентства.Он уточнил, что группировка "Север" использует артиллерию для вытеснения вражеских подразделений с этого участка, после чего штурмовые группы проводят зачистку позиций. Это позволяет сократить зону контроля противника на территории Курской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы рф, безопасность, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В группировке "Север" рассказали об операции в Курской области

Линия фронта в Курской области приблизилась к Сумской, остался узкий коридор

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области
Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа пушки-гаубицы Д-20 в Курской области . Архивное фото
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КУРСК, 3 апр – РИА Новости. Силы группировки войск "Север" вытесняют ВСУ из курских приграничных районов, сокращая зону контроля противника, линия фронта смещается в сторону Сумской области, сообщил РИА Новости источник в группировке.
"Линия фронта сейчас движется в сторону Сумской области. Мы выбиваем противника с территории Курской области и продвигаемся дальше, к границе. Остается лишь узкий коридор вдоль государственной границы", – заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что группировка "Север" использует артиллерию для вытеснения вражеских подразделений с этого участка, после чего штурмовые группы проводят зачистку позиций. Это позволяет сократить зону контроля противника на территории Курской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФБезопасностьСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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