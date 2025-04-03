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ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:54 03.04.2025 (обновлено: 04:13 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html
ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский
ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский - РИА Новости, 03.04.2025
ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский
Российские войска при наступлении в Курской области не дали ВСУ возможности скрыть улики преступлений, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T00:54:00+03:00
2025-04-03T04:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий полянский
вооруженные силы украины
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ООН, 3 апр — РИА Новости. Российские войска при наступлении в Курской области не дали ВСУ возможности скрыть улики преступлений, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совбеза ООН по "Формуле Арриа"."Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", — сказал он.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 570 военнослужащих и 403 танка.В Курской области действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Полянский, Вооруженные силы Украины, ООН, Безопасность
ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский

Полянский: ВСУ не успели скрыть улики своих преступлений в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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ООН, 3 апр — РИА Новости. Российские войска при наступлении в Курской области не дали ВСУ возможности скрыть улики преступлений, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совбеза ООН по "Формуле Арриа".
"Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", — сказал он.
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Вчера, 08:00
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 570 военнослужащих и 403 танка.
В Курской области действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий ПолянскийВооруженные силы УкраиныООНБезопасность
 
 
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