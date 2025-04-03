ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский
Полянский: ВСУ не успели скрыть улики своих преступлений в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области
Сгоревший бронеавтомобиль ВСУ Hummer в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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ООН, 3 апр — РИА Новости. Российские войска при наступлении в Курской области не дали ВСУ возможности скрыть улики преступлений, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совбеза ООН по "Формуле Арриа".
"Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", — сказал он.
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 570 военнослужащих и 403 танка.
В Курской области действует режим контртеррористической операции.
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