https://ria.ru/20250403/spetsoperatsiya-2009001598.html

ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский

ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский - РИА Новости, 03.04.2025

ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области, заявил Полянский

Российские войска при наступлении в Курской области не дали ВСУ возможности скрыть улики преступлений, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T00:54:00+03:00

2025-04-03T00:54:00+03:00

2025-04-03T04:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

дмитрий полянский

вооруженные силы украины

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ООН, 3 апр — РИА Новости. Российские войска при наступлении в Курской области не дали ВСУ возможности скрыть улики преступлений, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совбеза ООН по "Формуле Арриа"."Восьмого марта российская армия начала крупномасштабную операцию, направленную на вытеснение оставшихся сил противника. Внезапный и скрытный характер маневра позволил проникнуть глубоко в тыл украинских войск, вынудил украинские подразделения к поспешному отступлению, не оставив им времени на сокрытие улик своих преступлений. Сейчас почти вся территория снова находится под контролем России", — сказал он.В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта они отбили у ВСУ 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли 71 570 военнослужащих и 403 танка.В Курской области действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий полянский, вооруженные силы украины, оон, безопасность