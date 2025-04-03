https://ria.ru/20250403/sotskontrakt-2009186737.html
Более 1100 жителям Смоленской области помог соцконтракт с 2023 года
Более 1100 жителям Смоленской области помог соцконтракт с 2023 года - РИА Новости, 03.04.2025
Более 1100 жителям Смоленской области помог соцконтракт с 2023 года
Начиная с 2023 года, более 1,1 тысячи жителей Смоленской области воспользовались социальным контрактом, тем самым реализовав проекты в различных сферах, сообщил РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T18:36:00+03:00
2025-04-03T18:36:00+03:00
2025-04-03T18:36:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Начиная с 2023 года, более 1,1 тысячи жителей Смоленской области воспользовались социальным контрактом, тем самым реализовав проекты в различных сферах, сообщил губернатор области Василий Анохин. Он уточнил, что среди данных секторов — швейные производства, кафе, парикмахерские, спортивные секции, автосервисы и другие. Социальный контракт могут заключить люди с доходом ниже прожиточного минимума. Средства предоставляются для запуска предпринимательских проектов, развития подсобного хозяйства или поддержки на время поиска работы. "С 2024 года в Смоленской области введен региональный социальный контракт, что позволило увеличить выплаты: до 700 тысяч рублей для ведения предпринимательской деятельности и до 550 тысяч рублей для личных подсобных хозяйств", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Губернатор указал, что благодаря данной мере поддержки смоляне и их семьи улучшают свое материальное положение. Кроме того, создаются новые рабочие места, развивается предпринимательство. Подробную информацию о заключении социального контракта жители региона могут получить в администрации своего муниципального округа.
https://ria.ru/20250402/vospitanie-2009035873.html
https://ria.ru/20250402/anokhin-2008854505.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Более 1100 жителям Смоленской области помог соцконтракт с 2023 года
Более 1100 жителей Смоленской области реализовали свои проекты с соцконтрактом
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Начиная с 2023 года, более 1,1 тысячи жителей Смоленской области воспользовались социальным контрактом, тем самым реализовав проекты в различных сферах, сообщил губернатор области Василий Анохин.
Он уточнил, что среди данных секторов — швейные производства, кафе, парикмахерские, спортивные секции, автосервисы и другие.
Социальный контракт могут заключить люди с доходом ниже прожиточного минимума. Средства предоставляются для запуска предпринимательских проектов, развития подсобного хозяйства или поддержки на время поиска работы.
"С 2024 года в Смоленской области введен региональный социальный контракт, что позволило увеличить выплаты: до 700 тысяч рублей для ведения предпринимательской деятельности и до 550 тысяч рублей для личных подсобных хозяйств", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Губернатор указал, что благодаря данной мере поддержки смоляне и их семьи улучшают свое материальное положение. Кроме того, создаются новые рабочие места, развивается предпринимательство.
Подробную информацию о заключении социального контракта жители региона могут получить в администрации своего муниципального округа.