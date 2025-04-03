https://ria.ru/20250403/sotrudniki-2009187739.html

Reuters: сотрудники USAID получили уведомления об увольнении с ошибками

Reuters: сотрудники USAID получили уведомления об увольнении с ошибками - РИА Новости, 03.04.2025

Reuters: сотрудники USAID получили уведомления об увольнении с ошибками

Департамент государственной эффективности (DOGE) направил сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID) уведомления об увольнении с множеством... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T18:44:00+03:00

2025-04-03T18:44:00+03:00

2025-04-03T18:44:00+03:00

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

марко рубио

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Департамент государственной эффективности (DOGE) направил сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID) уведомления об увольнении с множеством ошибок, передает агентство Рейтер со ссылкой на сотрудников USAID. "Уведомления о расторжении договора сотрудникам Агентства по международному развитию, отправленные командой миллиардера Илона Маска по сокращению расходов, содержали так много ошибок, что требуются исправленные версии, чтобы избежать негативного влияния на пенсии и выплаты", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на сотрудников USAID. По словам одного из сотрудников USAID, команда DOGE "очень сильно напортачила", так как спешила. Другой работник агентства заявил, что из всей информации в полученном им уведомлении корректным было только его имя. Еще один собеседник Рейтер рассказал о том, что несколько сотрудников получили уже несколько исправленных версий уведомлений - и даже те все еще содержат ошибки. Глава DOGE Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". Третьего февраля он заявил, что президент США Дональд Трамп согласен закрыть USAID. Кроме того, глава департамента государственной эффективности уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Госсекретарь США Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

https://ria.ru/20250401/usaid-2008770197.html

https://ria.ru/20250314/granty-2004898291.html

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в мире, сша, илон маск, дональд трамп, марко рубио, агентство по международному развитию сша