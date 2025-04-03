https://ria.ru/20250403/sotrudnichestvo-2009007374.html

Трамп оценил сотрудничество с Россией и Украиной по разрешению конфликта

Трамп оценил сотрудничество с Россией и Украиной по разрешению конфликта - РИА Новости, 03.04.2025

Трамп оценил сотрудничество с Россией и Украиной по разрешению конфликта

Вашингтон видит хорошее сотрудничество со стороны Москвы и Киева в вопросе урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп на выступлении в Белом... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:53:00+03:00

2025-04-03T01:53:00+03:00

2025-04-03T01:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вашингтон видит хорошее сотрудничество со стороны Москвы и Киева в вопросе урегулирования конфликта, заявил президент США Дональд Трамп на выступлении в Белом доме."Я думаю, мы фиксируем хорошее сотрудничество от России и от Украины, но мы должны это остановить. Это — вопрос человечности. Это ужасная вещь", — сказал он.Политик также вновь напомнил, что, по его мнению, этот конфликт не начался бы при его президентстве.Кроме того, Трамп выразил обеспокоенность масштабами потерь на поле боя. По его подсчетам, речь идет о тысячах людей"Это молодые люди, и это должно быть остановлено", — заключил глава государства.Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились 4,5 часа. С российской стороны в обсуждении приняли участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли глава Госдепа Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшийся разговор, отметив наличие результата.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008633606.html

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в мире, украина, россия, дональд трамп, сша