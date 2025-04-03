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В Госдуме оценили новые пошлины США
В Госдуме оценили новые пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025
В Госдуме оценили новые пошлины США
Для Европы указ президента США Дональда Трампа о введении зеркальных тарифов на импорт стал шоком, а для России – подтверждением правильности курса на... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:59:00+03:00
2025-04-03T16:59:00+03:00
2025-04-03T18:00:00+03:00
россия
европа
сша
дональд трамп
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Для Европы указ президента США Дональда Трампа о введении зеркальных тарифов на импорт стал шоком, а для России – подтверждением правильности курса на экономический и технологический суверенитет, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов на импорт, объяснив это необходимостью защитить американскую промышленность и сократить огромный торговый дефицит, который, по его словам, угрожает национальной безопасности страны. "Если для Европы торговая война Трампа стала шоком, то для России – подтверждением правильности курса на экономический и технологический суверенитет. Бумеранг имеет свойство возвращаться", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что ЕС в панике от решения Трампа по введению заградительных пошлин. "Европейские элиты прогнозируют экономические потери и падение уровня национальных ВВП. Но никто не анализирует причины. Экономика европейских стран подорвана годами евроатлантической солидарности и ее прямым следствием - антироссийским курсом. Немцы, в частности, могли бы сейчас чувствовать себя гораздо устойчивее, если бы не отказались от сотрудничества с Россией и не стали бы в коллективной истерии вводить санкции против нашей страны", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html
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россия, европа, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Госдуме оценили новые пошлины США
Слуцкий: для России новые пошлины США стали подтверждением правильности курса