https://ria.ru/20250403/slutskij-2009158400.html

В Госдуме оценили новые пошлины США

В Госдуме оценили новые пошлины США - РИА Новости, 03.04.2025

В Госдуме оценили новые пошлины США

Для Европы указ президента США Дональда Трампа о введении зеркальных тарифов на импорт стал шоком, а для России – подтверждением правильности курса на... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:59:00+03:00

2025-04-03T16:59:00+03:00

2025-04-03T18:00:00+03:00

россия

европа

сша

дональд трамп

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Для Европы указ президента США Дональда Трампа о введении зеркальных тарифов на импорт стал шоком, а для России – подтверждением правильности курса на экономический и технологический суверенитет, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее Трамп подписал указ о введении зеркальных тарифов на импорт, объяснив это необходимостью защитить американскую промышленность и сократить огромный торговый дефицит, который, по его словам, угрожает национальной безопасности страны. "Если для Европы торговая война Трампа стала шоком, то для России – подтверждением правильности курса на экономический и технологический суверенитет. Бумеранг имеет свойство возвращаться", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что ЕС в панике от решения Трампа по введению заградительных пошлин. "Европейские элиты прогнозируют экономические потери и падение уровня национальных ВВП. Но никто не анализирует причины. Экономика европейских стран подорвана годами евроатлантической солидарности и ее прямым следствием - антироссийским курсом. Немцы, в частности, могли бы сейчас чувствовать себя гораздо устойчивее, если бы не отказались от сотрудничества с Россией и не стали бы в коллективной истерии вводить санкции против нашей страны", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250403/ekspert-2009140510.html

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россия, европа, сша, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире