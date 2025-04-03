https://ria.ru/20250403/sluchai-2009126789.html

СМИ: в ВСУ участились случаи уклонения от службы и дезертирства

СМИ: в ВСУ участились случаи уклонения от службы и дезертирства - РИА Новости, 03.04.2025

СМИ: в ВСУ участились случаи уклонения от службы и дезертирства

В ВСУ в прошлом году увеличилось количество приговоров за неповиновение, дезертирство и уклонение от военной службы путем нанесения себе увечий, сообщает... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T15:08:00+03:00

2025-04-03T15:08:00+03:00

2025-04-03T16:39:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. В ВСУ в прошлом году увеличилось количество приговоров за неповиновение, дезертирство и уклонение от военной службы путем нанесения себе увечий, сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на данные верховного суда Украины. Издание, ссылаясь на обнародованную статистику верховного суда о рассмотрении дел военных в 2024 году, сообщает о росте уголовных дел против военнослужащих по сравнению с 2023 годом. В частности, судами Украины в прошлом году за различные уголовные правонарушения были осуждены 6 532 военнослужащих, в 2023 году - 5 339, в 2022 году – 2 138. "По итогам 2024 года наблюдается увеличение количества приговоров за неповиновение (открытый отказ выполнить приказ), уклонение от военной службы путем нанесения себе увечий, дезертирство", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Согласно отчету суда, наблюдается заметное уменьшение приговоров за "самовольное оставление воинской части или места службы", "угрозу или насилие в отношении начальника", "потерю военного имущества". Кроме того, как отмечают журналисты, в прошлом году суды стали меньше назначать военнослужащим наказание в виде "содержания в дисциплинарном батальоне". По данным суда, всего за три года с февраля 2022 года приговорены к разным видам наказания 14 тысяч военнослужащих. Как уточняет издание, в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, самовольно оставили часть 928 военных (меньше на 41.2%). по статье "неподчинение" приговоров увеличилось на 7% и составило 737, по статье "дезертирство" осудили 171 гражданина. Уклонились от службы 63 человека, в то время как в 2023 году - 32 военнообязанных. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007249275.html

https://ria.ru/20250109/rada-1992957510.html

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украина, вооруженные силы украины