https://ria.ru/20250403/slovakiya-2009213602.html

В Словакии начался митинг проукраинской организации

В Словакии начался митинг проукраинской организации - РИА Новости, 03.04.2025

В Словакии начался митинг проукраинской организации

Многочисленная акция протеста проходит перед зданием словацкого парламента в Братиславе против законопроекта о неправительственных организациях, инициатором... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T21:24:00+03:00

2025-04-03T21:24:00+03:00

2025-04-03T22:33:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 3 апр - РИА Новости. Многочисленная акция протеста проходит перед зданием словацкого парламента в Братиславе против законопроекта о неправительственных организациях, инициатором протеста выступила прокиевская общественная организация "Мир Украине", которая с конца 2024 года организовывает в республике антиправительственные митинги, передает корреспондент РИА Новости. На рассмотрении парламента Словакии находится законопроект, который должен усилить прозрачность деятельности неправительственных организаций. Изначально планировалось наделять НПО, которые получают более 5 тысяч евро в год из-за рубежа, статусом "организации с иностранной поддержкой", но позже разработчики документа исключили эту норму и решили сконцентрироваться на прозрачности финансирования некоммерческих организаций, которые пытаются влиять на политическую ситуацию в стране. Организаторы протеста обвиняют правительство Словакии в желании принять закон, аналогичный тому, что действует в России в отношении иностранных агентов. Премьер-министр республики Роберт Фицо неоднократно эти обвинения отвергал и называл их откровенной ложью, к которой прибегают активисты, чтобы вывести людей на протесты. По его словам, "проект (словацкого) закона, который касается неправительственных организаций, не имеет ничего общего с российским, американским или израильским законодательством", направленным на выявление иностранного влияния. Фицо объяснял, что правительство хочет знать о том, из каких источников финансируются НПО, которые пытаются вести политическую деятельность и проводят акции протеста. Протестующие собрались на Площади свободы в Братиславе перед зданием правительства и проследовали маршем к зданию парламента Словакии, где в четверг заседают депутаты. Прокиевская общественная организация "Мир Украине" проводит в Словакии акции протеста с конца декабря 2024 года. Митинги стали реакцией на поездку премьер-министра Словакии Фицо в Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. Тогда оппозиция республики также обрушилась на Фицо с критикой, выразив недовольство внешнеполитическим курсом премьера, который, по их мнению, отдаляет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории.

https://ria.ru/20250317/npo-2005463601.html

https://ria.ru/20250317/serbiya-2005427073.html

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в мире, словакия, братислава, роберт фицо