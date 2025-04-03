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Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США
Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США
Правительство Швейцарии будет проинформировано в четверг о последствиях введения новых 31%-ных пошлин США на товары из страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:57:00+03:00
2025-04-03T01:57:00+03:00
2025-04-03T01:58:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство Швейцарии будет проинформировано в четверг о последствиях введения новых 31%-ных пошлин США на товары из страны, сообщили РИА Новости в минэкономики страны. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "Федеральный совет (правительство - ред.) будет проинформирован завтра в четверг о решениях, принятых в Соединенных Штатах, и об их последствиях для Швейцарии. До этого мы не можем занять какую-либо позицию", - ответили в ведомстве на просьбу прокомментировать новые меры США.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, швейцария, дональд трамп, в мире
США, Швейцария, Дональд Трамп, В мире
Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США
Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях 31%-ных пошлин США