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Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
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01:57 03.04.2025 (обновлено: 01:58 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/shveytsariya-2009007976.html
Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США
Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025
Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США
Правительство Швейцарии будет проинформировано в четверг о последствиях введения новых 31%-ных пошлин США на товары из страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T01:57:00+03:00
2025-04-03T01:58:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство Швейцарии будет проинформировано в четверг о последствиях введения новых 31%-ных пошлин США на товары из страны, сообщили РИА Новости в минэкономики страны. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "Федеральный совет (правительство - ред.) будет проинформирован завтра в четверг о решениях, принятых в Соединенных Штатах, и об их последствиях для Швейцарии. До этого мы не можем занять какую-либо позицию", - ответили в ведомстве на просьбу прокомментировать новые меры США.
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сша, швейцария, дональд трамп, в мире
США, Швейцария, Дональд Трамп, В мире
Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США

Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях 31%-ных пошлин США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство Швейцарии будет проинформировано в четверг о последствиях введения новых 31%-ных пошлин США на товары из страны, сообщили РИА Новости в минэкономики страны.
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары.
"Федеральный совет (правительство - ред.) будет проинформирован завтра в четверг о решениях, принятых в Соединенных Штатах, и об их последствиях для Швейцарии. До этого мы не можем занять какую-либо позицию", - ответили в ведомстве на просьбу прокомментировать новые меры США.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров. 26 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп объявил о введении пошлин на товары из ЕС
26 февраля, 20:53
 
СШАШвейцарияДональд ТрампВ мире
 
 
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