https://ria.ru/20250403/shveytsariya-2009007976.html

Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США

Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США - РИА Новости, 03.04.2025

Правительство Швейцарии проинформируют о последствиях новых пошлин США

Правительство Швейцарии будет проинформировано в четверг о последствиях введения новых 31%-ных пошлин США на товары из страны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:57:00+03:00

2025-04-03T01:57:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство Швейцарии будет проинформировано в четверг о последствиях введения новых 31%-ных пошлин США на товары из страны, сообщили РИА Новости в минэкономики страны. Ранее в четверг президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "Федеральный совет (правительство - ред.) будет проинформирован завтра в четверг о решениях, принятых в Соединенных Штатах, и об их последствиях для Швейцарии. До этого мы не можем занять какую-либо позицию", - ответили в ведомстве на просьбу прокомментировать новые меры США.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001816953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, швейцария, дональд трамп, в мире