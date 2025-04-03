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Швейцария попытается заключить сделку с Трампом по пошлинам
Швейцария попытается заключить сделку с Трампом по пошлинам - РИА Новости, 03.04.2025
Швейцария попытается заключить сделку с Трампом по пошлинам
Правительство Швейцарии попытается заключить соглашение с США по пошлинам, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:47:00+03:00
2025-04-03T16:47:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 3 апр - РИА Новости. Правительство Швейцарии попытается заключить соглашение с США по пошлинам, заявил на пресс-конференции глава минэкономики Швейцарии Ги Пармелен. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 31% на все швейцарские товары. "Федеральный совет, принимая во внимание тот факт, что администрация президента Трампа неоднократно сигнализировала о своей готовности заключить соглашения с заинтересованными странами о снижении объявленных пошлин или предоставлении исключений, считает, что будет важно изучить этот путь в ближайшие дни, недели и месяцы, чтобы определить, есть ли возможность найти общий язык", - сказал Пармелен.
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швейцария, сша, ги пармелен, дональд трамп, в мире
Швейцария, США, Ги Пармелен, Дональд Трамп, В мире
Швейцария попытается заключить сделку с Трампом по пошлинам
Пармелен: Швейцария попытается заключить соглашение с США о пошлинах