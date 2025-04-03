В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины
Аналитик Шрайвер: для НАТО итогом конфликта на Украине будет распад альянса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для НАТО итогом конфликта на Украине станет распад альянса, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
"Последствия этой неудачной войны США/НАТО против России на Украине будут включать в себя распад НАТО как надежного военного/политического альянса и ЕС как надежного политического/валютного союза", — говорится в публикации.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией.
Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
"Последствия этой неудачной войны США/НАТО против России на Украине будут включать в себя распад НАТО как надежного военного/политического альянса и ЕС как надежного политического/валютного союза", — говорится в публикации.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией.
Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.