https://ria.ru/20250403/shrayver-2009141134.html

В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины

В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины - РИА Новости, 03.04.2025

В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины

Для НАТО итогом конфликта на Украине станет распад альянса, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Последствия этой неудачной войны... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:08:00+03:00

2025-04-03T16:08:00+03:00

2025-04-03T16:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для НАТО итогом конфликта на Украине станет распад альянса, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Последствия этой неудачной войны США/НАТО против России на Украине будут включать в себя распад НАТО как надежного военного/политического альянса и ЕС как надежного политического/валютного союза", — говорится в публикации. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией. Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.

https://ria.ru/20250403/kuleba-2009037557.html

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в мире, нато, сша, россия, украина, евросоюз