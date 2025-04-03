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В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины - РИА Новости, 03.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:08 03.04.2025 (обновлено: 16:13 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/shrayver-2009141134.html
В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины
В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины - РИА Новости, 03.04.2025
В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины
Для НАТО итогом конфликта на Украине станет распад альянса, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Последствия этой неудачной войны... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T16:08:00+03:00
2025-04-03T16:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
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евросоюз
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для НАТО итогом конфликта на Украине станет распад альянса, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер. "Последствия этой неудачной войны США/НАТО против России на Украине будут включать в себя распад НАТО как надежного военного/политического альянса и ЕС как надежного политического/валютного союза", — говорится в публикации. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией. Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20250403/kuleba-2009037557.html
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в мире, нато, сша, россия, украина, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, США, Россия, Украина, Евросоюз
В США раскрыли, какой серьезный удар ждет НАТО после Украины

Аналитик Шрайвер: для НАТО итогом конфликта на Украине будет распад альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Для НАТО итогом конфликта на Украине станет распад альянса, написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

"Последствия этой неудачной войны США/НАТО против России на Украине будут включать в себя распад НАТО как надежного военного/политического альянса и ЕС как надежного политического/валютного союза", — говорится в публикации.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Киева в альянсе стал причиной конфликта с Россией.

Глава России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала спецоперации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
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